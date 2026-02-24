A Sanremo arriva il Dream Team di Stefano Serra: che il sogno abbia inizio!

Undici anni di presenza al Festival della Canzone Italiana di Sanremo, otto anni di attività con il Master Dream Massage. Anche quest’anno, per l’undicesimo anno consecutivo, approda nella ridente cittadina ligure il Dream Team capitanato dal massaggiatore professionista Stefano Serra.

L’appuntamento è per lunedì 23 febbraio alle ore 18,00, presso il prestigioso Grand Hotel Des Anglais, quando si terrà il solenne taglio del nastro affidato alla bellissima attrice e showgirl Maria Monsè.

“Da quel momento”, afferma raggiante Stefano Serra, “inizierà una magica esperienza dedicata ad artisti, giornalisti e addetti ai lavori. A loro verrà offerta un’oasi di benessere allo stato puro, quest’anno all’insegna dell’amore, della professionalità e di importanti progetti futuri legati al mondo del wellness e della formazione-“

Il Dream Team accoglierà gli ospiti fino al 28 febbraio, continuando a far sognare con tante novità e prestigiose conferme. Saranno ben quindici gli operatori del benessere provenienti da tutta Italia a far parte deò gruppo di lavoro, capitanati per l’occasione dal cuore Pulsante del Dream Massage, la Spa Manager Rosa Frezza: Angelica Dell’Aera, Anita Righini, Patrizia Brucale, Elenia Stefani, Maria incoronata d Agnone, Alex T, Marianna Cannas, Lilly Abdalla, Chiara Gislao, Barbara Fabbian, Angelo Colonna, Jian Piero Morales, Martina Miranda, Jessica lo Vento , Federica Damiani e tanti altri professionisti, pronti a regalare nelle giornate della kermesse sanremese, momenti indimenticabili, immortalati dal video maker ufficiale Vincenzo Bosso.

Per l’edizione 2026 saranno numerosi i partner di eccellenza: Ampereal Luxury Design, guidata dalla Dottoressa Alexandra Guarino, title sponsor e azienda leader negli arredi di lusso; Life Excellence Spa World, capitanata da Andrea Bovero, ente formativo internazionale che presenterà due grandi novità. LIFEXCELLENCE è una azienda di riferimento nello Spa Business e firmerà la regia sensoriale dell’evento: fragranze esclusive, playlist dedicate e coordinamento di luci e colori per una Spa Experience immersiva e glamour, Ancora MikyLICIOUS, specializzata in prodotti sensoriali e customer experience; Rehegoo Music Group, leader mondiale nella produzione di musica wellness & meditation.

Grande novità di quest’anno è il coinvolgimento del College di Osteopatia Educam di Roma, eccellenza formativa in Italia e all’estero guidata dal dottor Gregori: grazie a Educam, il benessere sarà dedicato non solo ad artisti e giornalisti, ma anche ai “pelosetti” dei VIP con trattamenti di osteopatia animale.

I trattamenti e la Somnia Aurea Spa saranno in esclusiva nazionale di Ripar di Rita Parente, supportata dalla sua rinomata scuola di estetica in Campania.

Nel settore Spa non poteva mancare Industrie SPA Acqua Special di Marco Gabbriellini, da sempre vicina agli eventi formativi e alla kermesse canora.

Le eleganti divise degli operatori del Dream Team porteranno la dirma di Aquam, rinomata azienda toscana guidata da Alessandro Scatizzi.

Non per ultimo, l’aspetto Medico e Istituzionale, con la presenza del dottor Umberto De Rosa, responsabile vascolare cardiovascolare di Villa dei Fiori e specialista in medicina estetica, definito il medico dei VIP; la dottoressa Piera Sodano, nutrizionista DOC al servizio dei vip, infine lo studio dentistico di Giuseppe Di Donato e Francesca Di Donato, eccellenza napoletana nel campo della medicina e della bellezza. Per il secondo anno consecutivo presente l’azienda TSM Automotive, leader mondiale guidata dal Dott Ciro Guarino, in qualità di partner ufficiale dell’evento.

“Oltre a ringraziare il Grand Hotel Des Anglais, diretto magistralmente dal professor Paolo Madonia e fortemente voluto dall’imprenditore Luca Da Fre”, prosegue Serra, “ci tengo a fare un ringraziamento speciale all’Hotel Ambasciatori di Riccione oasi di benessere, che ha ospitato la formazione dei miei operatori del benessere, e il media partner ufficiale Radio Marte, che ci ha allietato grazie alla simpatia e l’estro di Gigio Rosa.”

“E’ un sogno che ancora una volta si trasforma in realtà”, conclude Serra pieno di entusiasmo, “e tutto questo non sarebbe stato possibile, non dimentichiamolo, senza Exit, azienda di comunicazione eventi che ha reso possibile tutto questo per l’ottavo anno consecutivo, grazie alla dottoressa Daniela Serra e il suo staff: Mario Di Girolamo e Giannandrea Ventrella”