A Sanremo vince ancora Stefano Serra e il suo “Dream massage”

Napoli vince a Sanremo. Non è solo il napoletano doc Sal Da Vinci a salire sul palco dei vincitori, con la sua “Per sempre sì”, ma anche il benessere premia il capoluogo campano nel campo del benessere, con Stefano Serra, anch’egli napoletano, nello specifico abile fisioterapista, massaggiatore e SPA manager, nonché ideatore del Dream Massage, vantando con i suoi videoservizi caricati nel suo canale Youtube oltre 85 milioni di visualizzazioni.

Nell’era della tecnologia dove l’intelligenza artificiale, Meta e in generale il mondo di internet danno le migliori risposte”, dichiara entusiasta Serra, “oggi se chiedi all’intelligenza artificiale quale è l’evento benessere più longevo, più prestigioso più ricco di emozioni a Sanremo, sicuramente ti risponderà Festival dei sogni Dream massage”

Il progetto di Stefano Serra ha una storia che dura da ben undici anni, una favola meravigliosa iniziata quasi per caso gestendo alcuni artisti iscritti alla gara, e poi diventando un punto di riferimento per tanti operatori del settore. Un gruppo di lavoro, ribattezzato “Dream Team”, che non è un semplice cacciatore di immagini o di fotografie, non amano gli eventi mondani, non vogliono stare davanti alle telecamere e alle macchine fotografiche ma al di fuori, amando la propria professione. “Quello dell’operatore del benessere, la professione più bella al mondo”, continua Stefano Serra, “più che massaggiatori si sentono artisti dell’anima nel regalare ad artisti e addetti ai lavori e emozioni relax benessere allo stato puro.”

Fra i tanti vip che sono gravitati intorno al Dream Team e hanno assaporato le loro mani sapienti la co-conduttrice della finale Giorgia Cardinaletti, e ovviamente i due vincitori della kermesse Sal Da Vinci e Safy, ma tutto questo è avvenuto già da dicembre, alla presentazione del Dream Massage nella cittadine ligure. “Bravi gli operatori che fanno parte del mio gruppo, ma anche portatori di magia e fortuna, considerando l’esito finale del Festival” prosegue. Serra.

Terminata l’edizione 2026, il Dream Massage prosegue immediatamente e si prepara già da ora per l’edizione 2027, all’insegna di una evoluzione, di cambiamenti che porteranno la squadra di Serra ancora più in alto, “Ci credo fermamente, ma sono scaramantico e incrocio le dita, perché i sogni sono tali se vanno realizzati”, continua con sorriso e un pizzico di malizia lo Spa manager napoletano, “per ora voglio trattenervi con un po’ di suspense prima di darvi una notizia straordinaria. Nel frattempo vi aspettano tanti eventi formativi e corsi diretti al mondo del massaggio saranno il vero pilastro di un successo oramai consolidato dopo undici anni. Durante gli eventi formativi saranno selezionati quest’anno i protagonisti della nuova squadra che parteciperà all’edizione 2027 e che sognerà con me e con i miei partner istituzionali, che ringrazio sempre per la loro preziosa collaborazione: Life Excellence Spa World, capitanata dal dott. Andrea Bovero, e il college universitario di osteopatia diretto dal dott. Giusva Gregori”

Serra, a capo della sua squadra, ottimista e determinato come sempre, è quindi già pronto a rivestire la bella Sanremo non solo di fiori, non solo della musica dei partecipanti alla manifestazione italiana più nota al mondo, ma anche dei sogni della squadra della sua creatura, il Dream Massage.