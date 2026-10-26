Abracadabra, torna sensuability & comics: al via la nona edizione del concorso che disegna desiderio e disabilità

Apre la campagna Abracadabra per i dieci anni di Sensuability®. Iscrizioni dal 25 ottobre 2026 al 20 gennaio 2027

Roma, 26 ottobre 2026 – Nove edizioni e nessuna voglia di porre limiti alla creatività. Torna Sensuability & Comics, il concorso nazionale di fumetto e illustrazione, promosso dall’associazione Nessunotocchimario-APS nell’ambito del progetto Sensuability®, ideato da Armanda Salvucci. La missione è la stessa di sempre: parlare di sessualità e disabilità senza pregiudizi e senza imbarazzi, smontando a colpi di matita gli stereotipi secondo cui solo chi è “bello e perfetto” ha diritto al desiderio.

Le iscrizioni sono gratuite e restano aperte fino al 20 gennaio 2027.

Quest’anno il concorso ha un valore in più: è il primo passo di Abracadabra, la campagna con cui Sensuability® celebra i suoi dieci anni. Una serie di iniziative che metterà al centro la parola e accompagnerà il progetto per tutto il 2027, a partire proprio da questa edizione.

Il tema di quest’anno è proprio sessualità, disabilità e parole. Abracadabra, secondo una delle etimologie più diffuse, deriverebbe dall’aramaico avra kadavra, «io creo mentre parlo»: non una formula magica, ma l’intuizione antica che senza parole non c’è pensiero e senza pensiero non c’è realtà condivisa. Il lessico sulla disabilità è ancora povero e spesso porta con sé un giudizio, mentre quello sulla sessualità delle persone con disabilità è quasi inesistente.

Un doppio silenzio, che il concorso vuole rompere partendo da qui: più parole abbiamo per raccontarci, più larga è la cornice in cui possiamo pensarci.

«Dove manca la parola, manca anche la possibilità di immaginare», dichiara Armanda Salvucci, Presidente di Nessunotocchimario-APS. «Con questa edizione chiediamo a fumettisti e illustratori di scegliere una parola della sfera del desiderio, della sensualità e di darle un corpo, un desiderio, una scena. Non vogliamo inventare un vocabolario nuovo, ma restituire significato a quello che usiamo ogni giorno e, quando non troviamo la parola giusta, avere il coraggio di restare senza definizione invece di accontentarci della prima che capita. Lo faremo con l’ironia, che resta il nostro linguaggio principe».

La sfida, dunque, è questa: un’opera originale e inedita che metta in scena una parola scelta dall’autore attraverso un momento romantico, erotico o sensuale. I protagonisti avranno corpi imperfetti ma irresistibilmente sensuali, capaci di mostrare la bellezza e la potenza della propria unicità. Il tono dovrà essere leggero e ironico. Niente vittime, niente supereroi, e non solo la solita sedia a rotelle o la protesi, l’invito è a raccontare tutte le forme di disabilità, visibili e invisibili.

Il concorso è aperto a fumettiste e fumettisti, illustratrici e illustratori, esordienti e non, dai 16 anni in su, che vivano o lavorino in Italia. La partecipazione è individuale e si può scegliere tra due sezioni: da una a tre illustrazioni, oppure da una a cinque tavole di fumetto, in tecnica libera e formato A3, con file in pdf, tiff o jpeg a 300 e 72 dpi. Ogni opera va accompagnata da una descrizione scritta e da una audio, così da poter essere gustata anche da chi non vede e, più in generale, ascoltata dalla viva voce di chi l’ha creata. Per iscriversi basta inviare tutto a concorso@nessunotocchimario.it , entro il 20 gennaio 2027.

A scegliere le opere migliori sarà una giuria presieduta da Vera Gheno e composta, tra gli altri, da Anarkikka, Marilena Nardi e Fabio Magnasciutti, che nominerà tre vincitori e alcune menzioni speciali. Il primo classificato si porterà a casa un anno di corso gratuito alla Scuola Internazionale di Comics, a scelta tra i corsi annuali o il primo anno di un triennale, in presenza o online. Il secondo vedrà la propria tavola esposta a COMICON Napoli, il terzo riceverà una tavola grafica Wacom One Creative con software inclusi, mentre il Premio Città di Roma regala un corso di Satira con Fabio Magnasciutti.

Appuntamento con l’inaugurazione della mostra il 14 febbraio 2027, giorno degli innamorati, a Villa Altieri, storica villa di Roma, dove i vincitori saranno premiati durante l’inaugurazione della mostra “Sensuability”.

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