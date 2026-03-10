San Giuseppe Vesuviano. Sabato, 7 Marzo 2026, alle ore 19:30 si è tenuto l’evento “Ad Ogni Donna” a San Giuseppe Vesuviano (Na), organizzato dall’Associazione culturale Scalese Ets.

È stato presentato il libro “STORIE DEL PASSATO, VOCI DEL PRESENTE”

con la partecipazione di Antonietta Sorrentino, una delle autrici.

Il presidente dell’Associazione Pasquale Prisco ha aperto la serata con i saluti e ha spiegato la finalitá dell’ evento.

Successivamente ha preso la parola il Sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Michele Sepe. La moderatrice Barbato Romilda é entrata nel vivo della narrazione argomentando sul contenuto del libro, il titolo e i dieci racconti in esso contenuti, scritti da dieci donne che parlano di donne del passato che hanno lasciato un segno nella storia. Donne che hanno dovuto affrontare pregiudizi, discriminazioni e ostacoli sociali. Donne che sono divenute esempio e fonte di ispirazione per le donne di oggi, incoraggiando a credere nei propri sogni, a non arrendersi davanti alle difficoltà e a superare i pregiudizi.

Le relatrici: Michela Saggese, Martina Caldarelli, Tiziana Mastropasqua e Antonietta Sorrentino si sono soffermate ciascuna su uno dei racconti.

Tra un intervento e l’altro Maria Avino ha letto dei frammenti del testo e vi è stato un intermezzo musicale di Fernando Savino con la voce di Antonietta Sorrentino.

Michela Saggese ha poi parlato ispirandosi al racconto: Essere Donne in

una società di uomini.

L’ intervento di Martina

Caldarelli ha zoommato il testo “Il mio girotondo” su Margherita Hack.

Quello di Tiziana

Mastropasqua, invece, il racconto: “Due donne in carriera: io e Frida Khalo”.

E’ stata successivamente una delle autrici, Antonietta Sorrentino, che ha scritto il racconto su Elvira Donnarumma, a offrire un excursus su questa donna considerata una delle più grandi interpreti della canzone napoletana dei primi del ’900.

Questo evento si somma a tante e diverse iniziative proposte dall’ Associazione culturale Scalese ets e, grazie ad esse, il quartiere intorno a via Santa Maria La Scala sta vivendo un momento di grande partecipazione, con iniziative che favoriscono l’aggregazione e il dialogo su temi importanti per la comunità.