Ad Ottaviano inaugurato il campo di beach volley dopo oltre vent’anni

OTTAVIANO — Piazza Giovanni Paolo II cambia volto e sceglie la via dello sport per animare con sane competizioni un luogo divenuto da mesi rumoroso nelle ore notturne a discapito della quiete cittadina.

A distanza di ben ventuno anni dall’ultima volta – era infatti il lontano 2005- è stato inaugurato il 13 luglio 2026 un moderno campo di beach volley su sabbia.

La cerimonia inaugurale, condotta dalla giornalista e presentatrice Romilda Barbato, ha visto la partecipazione della cittadinanza e delle massime autorità locali.

Un momento di profonda vicinanza collettiva si è registrato in occasione del ricordo di Aniello Coppola, stimato ideatore originario dell’iniziativa, la cui memoria è stata omaggiata da un lungo applauso dei presenti. Don Vittorio Garzone ha proceduto alla solenne benedizione del campo di gioco, augurando a tutti i partecipanti di confrontarsi nello spirito di una sana e leale competizione.

Il sindaco Ferdinando Federico ha affermato:”Inauguriamo il nuovo campo di beach volley in Piazza Giovanni Paolo II, dando ufficialmente il via all’Ottaviano Beach Cup. Ricordiamo con stima l’ideatore Aniello Coppola e ringraziamo sentitamente la Pro Loco per aver promosso questa splendida iniziativa, insieme agli sponsor tecnici PGN e Street Basket, che hanno contribuito fattivamente alla sua realizzazione. Come Comune crediamo fermamente che lo sport sia un’occasione irrinunciabile per stare insieme, far vivere attivamente gli spazi della città e creare momenti di aggregazione positiva, soprattutto per i più giovani. Ci auguriamo che questo campo diventi da oggi un punto di ritrovo sicuro per tanti ragazzi e tante famiglie. Buon torneo a tutti!”

Determinante per la riuscita dell’evento è stato il braccio operativo della Pro Loco di Ottaviano. Il presidente del sodalizio, Gaetano Sessa, è intervenuto per esprimere la propria gratitudine verso i collaboratori: “Il mio ringraziamento va ai volontari che hanno lavorato senza sosta, al sindaco per il supporto istituzionale e alla cittadinanza tutta, la cui straordinaria risposta è la prova tangibile di quanto il paese avesse bisogno di un evento di questa portata”.

Il torneo si preannuncia avvincente e strutturato. Dalle ore 20:30 fino al 26 luglio 2026, giocheranno squadre suddivise in cinque raggruppamenti:

• Girone A: Banda Bellini, Beach Tonic, Quelli del Futsal, I Kraken Palestra Romano, Cioffi Team.

• Girone B: Amici da Sempre, Palma Stylist, Boca Junior, Peo Ranger, 80044.

• Girone C: Passerotti Team, Nella vecchia Ferrovia, Gli Apostoli, Atletico ma non troppo, La Repubblica di Ottaviano.

• Girone D: I Mochachos, El Pampero, Gli Spiaggiati, Ottavianesi, Piazza Mercato.

• Girone E: Let’s Go Pistons, Wasps, Triade, I Caini, Contrada Pentelete.

Un tabellone ricchissimo che promette spettacolo e grande partecipazione di pubblico per due settimane all’insegna del sano divertimento.

Dettagli e Programma dell’Evento

• Date e Orari: Dal 13 al 26 luglio, ogni sera a partire dalle ore 20:30.

• Location: Piazza Giovanni Paolo II, Ottaviano.

• Formula: Torneo di beach volley 4 contro 4 (fase a gironi con partite di sola andata).

• Servizi ed Intrattenimento: Area ristoro attiva tutte le sere per il pubblico e, durante i fine settimana, installazione di giochi gonfiabili dedicati al divertimento dei più piccoli.