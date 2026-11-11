Aestetica, 50mila presenze, 160 aziende e 500 marchi per la 29ª edizione recordMarzoli: “Prepariamo il trentennale con un profilo sempre più internazionale e la partecipazione a Cosmoprof”

Edizione record per Aestetica, l’appuntamento più importante del Mediterraneo per i professionisti del beauty e wellness.

Dal 7 al 9 novembre 2026, la Mostra d’Oltremare di Napoli ha ospitato la 29ª edizione del salone B2B di riferimento per il settore, in attesa del traguardo del trentesimo anniversario previsto per il 2027.

I Numeri e il Percorso Espositivo

L’evento ha visto la presenza di circa 40mila tra addetti ai lavori, titolari di centri estetici, barber e artisti del settore alla presenza di 160 aziende espositrici in rappresentanza di circa 500 marchi, distribuiti in un percorso ottimizzato per aree merceologiche: Tecnologie per l’estetica; Cosmetica, tricologia e settore barber; Nails, PMU (trucco permanente) e make-up.

Respiro Internazionale e Opportunità B2B Grazie alla rinnovata partnership con ICE – Agenzia, Aestetica consolida la sua vocazione internazionale. Un programma dedicato ha infatti portato delegazioni di buyer esteri provenienti da mercati chiave (tra cui Germania, Spagna, Svizzera, Turchia e Marocco), affiancati da brand internazionali, con l’evidente obiettivo di offrire nuove e concrete opportunità di espansione globale grazie a un team che ha sviluppato nel tempo fra di competenza e professionalità ormai riconosciute, guidate dal ceo Emilio Marzoli che sottolinea: ”Aestetica si distingue da sempre per aver saputo unire competenza, innovazione e glamour, affermandosi come punto di riferimento internazionale per un settore economico in forte espansione. I grandi numeri registrati a Napoli e il recente ingresso nel prestigioso network Cosmoprof confermano il successo dell’evento, ma rendono necessaria una maggiore attenzione da parte delle istituzioni, che finora hanno spesso sottovalutato il reale valore di questa industria”.

Aestetica oggi è un vero e proprio hub dinamico dedicato alla crescita professionale, al confronto e alla valorizzazione del talento. I contest e gli eventi formativi arricchiscono l’offerta della fiera, coinvolgendo attivamente scuole, giudici e professionisti da tutto il mondo. Tante anche le personalità che hanno voluto essere presenti. Al taglio del nastro c’erano il presidente e la consigliera delegata della Mostra d’Oltremare Remo Monopoli e Maria Caputo, il vicepresidente della Camera di Commercio Fabrizio Luongo. Sono poi intervenuti tra i tanti l’assessore regionale Fulvio Bonavitacola, il deputato Francesco Emilio Borrelli, il presidente del consiglio comunale di Napoli Enza Amato, Raffaella Fico e Diego Armando junior.

Le novità 2026

Tra le innovazioni il rapporto sempre più forte con l’intelligenza artificiale. Tantissime le macchien sempre più performanti presentate nella fiera di Napoli che fanno della tecnologia la loro arma contro inestetismi e problemi cutanei e tricologici.

Importante a anche l’utilizzo di essenze naturali per le cure di bellezza. Tra le tante novità il distillato di menta con proprietà antinfiammatorie e adatto per tutti i dolori articolari muscolari e che all’occorrenza può alleviare le congestioni nasali come bronco dilatatore. Un prodotto innovativo visto che può essere anche assunto per via orale diluito in tisane o acqua con effetti eccellenti per drenare liquidi fare gargarismi quando si ha la gola e come sedativo della tosse grassa.

Altra innovazione le capsule composte da 80% di acido ialuronico che riescono penetrare velocemente negli strati più interni della pelle, con un’azione mirata per ridurre rughe profonde, inestetismi, stimolando elasticità cutanea e favorendo idratazione profonda. Ottimi anche nella lotta a cane e per ridurre le cicatrici.

Tra gli appuntamenti di punta dell’edizione 2026, che uniscono spettacolo e altissima specializzazione Aestetica Nails Challenge (12ª edizione) con oltre 100 concorrenti in gara, valutati da una giuria internazionale composta da più di 20 esperti; Barber Battle e Competizioni, sfide live che accendono i riflettori sul talento e sulle tendenze del mondo barber.

Sponsor e partnership

L’edizione 2026 ha inoltre potuto contare sul supporto di importanti aziende e realtà che hanno scelto di affiancare Aestetica e i suoi progetti.

SUMUP – Gold Sponsor

Umberto Zola, Direttore Performance Marketing di SumUp:

«Nel settore del beauty professionale, la digitalizzazione assume un ruolo sempre più strategico per l’efficienza operativa, la qualità del servizio e la fidelizzazione della clientela. La collaborazione con Aestetica 2026 conferma l’impegno di SumUp ad affiancare le imprese e i professionisti del comparto con soluzioni semplici e accessibili, capaci di facilitare la gestione degli appuntamenti, dei pagamenti e delle attività quotidiane. Il nostro obiettivo è supportare i professionisti nell’evoluzione del proprio business, rafforzandone la competitività e le prospettive di crescita.»

FLAMA BEAUTY TEK – SILVER SPONSOR

Raffaele Improta Founder e Ceo Flama Beauty Tek:«Per Flama Beauty Tek, Aestetica rappresenta molto più di una manifestazione: è un luogo in cui il mondo della bellezza professionale si incontra, si confronta e guarda al futuro. È una vetrina autorevole che negli anni ha saputo valorizzare aziende, professionisti e nuove idee, contribuendo concretamente alla crescita e all’evoluzione del settore.

Essere presenti in qualità di sponsor è per noi un grande onore e ci permette di condividere, all’interno di una manifestazione che riconosciamo come punto di riferimento per il comparto, la nostra idea di innovazione: una tecnologia sempre più evoluta, affidabile e vicina alle esigenze dei professionisti.

Flama Beauty Tek crede profondamente nel valore delle occasioni che mettono in connessione persone, competenze e innovazione. Per questo siamo orgogliosi di affiancare Aestetica e di contribuire, con la nostra presenza e la nostra visione, a un evento che continua a dare voce al futuro della beauty industry.»

Partnership con Cosmoprof

Uno degli elementi più importanti dell’edizione 2026 è rappresentato dall’ingresso di Aestetica nel gruppo Cosmoprof, a seguito dell’operazione di acquisizione da parte di BolognaFiere Cosmoprof.

L’operazione rappresenta un importante riconoscimento del percorso costruito da Aestetica in quasi trent’anni di attività, del suo forte radicamento territoriale e del ruolo conquistato come manifestazione di riferimento per il settore professionale della bellezza nel Centro-Sud Italia.

L’ingresso nel network Cosmoprof apre per Aestetica una nuova fase di sviluppo, mantenendo e valorizzando l’identità e l’esperienza maturate dalla manifestazione e, allo stesso tempo, creando nuove opportunità grazie alla dimensione, alle relazioni e al network internazionale di Cosmoprof.

L’obiettivo è rafforzare e implementare le manifestazioni già strutturate, ampliare le opportunità di networking e di scambio commerciale e favorire una sempre maggiore connessione tra le aziende e i professionisti del territorio e il mercato nazionale e internazionale.

L’edizione 2026 di Aestetica assume quindi un significato particolare: è la 29ª edizione, la prima all’interno di questa nuova fase, e accompagna la manifestazione verso il trentesimo anniversario del 2027.

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