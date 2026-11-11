Aestetica, bellezza e benessere in vista del trentennale della manifestazione di settore sempre più internazionale

Sabato 7 novembre alle ore 12 è previsto il taglio del nastro della 29ª edizione di Aestetica, l’appuntamento B2B di riferimento per i professionisti del comparto beauty che si svolgerà fino al 9 novembre alla Mostra d’Oltremare di Napoli. Parteciperanno insieme al ceo di Aestetica Emilio Marzoli, l’assessore regionale Fulvio Bonavitacola, il deputato Francesco Emilio Borrelli, il presidente del consiglio comunale di Napoli Enza Amato, il presidente e la consigliera delegata della Mostra d’Oltremare Remo Monopoli e Maria Caputo, il vicepresidente della Camera di Commercio Fabrizio Luongo.

Un’edizione di grande rilievo che fa da preludio all’atteso traguardo del trentesimo anniversario previsto per il 2027.

I Numeri e il Percorso Espositivo

L’evento punta a coinvolgere circa 45.000 visitatori tra addetti ai lavori, titolari di centri estetici, barber e artisti del settore. Saranno presenti 160 aziende espositrici in rappresentanza di circa 500 marchi.

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