Aestetica hub ufficiale di Milano MBM per un progetto triennale

Aestetica torna ad affascinare tutti gli amanti del settore Beauty & Wellness a Milano, quattro giorni dedicati alla bellezza.

“Siamo molto soddisfatti per aver avviato questo progetto a Milano che parte con una prospettiva triennale. Abbiamo cominciato a capire come funziona la dimensione dell’estetica e del mondo dell’estetica a Milano e già lavoriamo per creare un evento come quello di Napoli, che possa avere una ricaduta economica importante anche in Lombardia, così come avviene annualmente in Campania con decine di aziende e dati finanziari importanti”, ha commentato al termine dei quattro giorni milanesi il Ceo di Aestetica Emilio Marzoli.

Bellezza e benessere, sono i valori che consentono ad Aestetica da circa trent’anni di essere al top in Italia e in Europa, come brand affidabile per i tantissimi operatori del settore che annualmente partecipano a Napoli nella consueta location della Mostra dOltremare. Quest’anno hanno partecipato a questa grande kermesse a Milano 24 aziende profilate per presentare nuovi prodotti e allargare il proprio mercato di riferimento in un’ottica di collaborazione e valorizzazione fatta sempre all’insegna della professionalità, affidabilità e trasparenza. Un’esperienza di grande valore commerciale che va nel solco di quanto realizziamo da anni nel corso di Aestetica a Napoli, confermando che lo “strumento fiera” è indispensabile.

“Crediamo che possano esserci le basi per creare un appuntamento stabile nel tempo in un territorio come quello lombardo ad altissima ricettività. Abbiamo selezionato per questa edizione un bouquet di aziende leader nel settore con alcune realtà meridionali con ambizioni internazionali. Frutto di un lavoro iniziato 28 anni fa in Campania e che oggi ci vede protagonisti anche su altri mercati”, ha dichiarato Emilio Marzoli, Ceo di Aestetica che ha saputo mettere insieme un gruppo di realtà importanti anche in questa trasferta ambrosiana.

“Abbiamo accettato ben volentieri questa partnership perché crediamo che le imprese artigiane del mondo della cosmesi e della bellezza sono eccellenze che vanno sostenute un made in Italy fiore all’occhiello in tutto il mondo”, ha dichiarato Mauro Sangalli presidente Cassa Artigiani Lombardia, così come per Samantha Raimondi Cosmoprof Bologna si tratta di “un evento innovativo che mette insieme il valore del business, del sociale e della cultura che si intrecciano con il made in Italy che la fa da padrone in questo comparto. Basti pensare al settore e agli utenti a cui si rivolgono questi brand per capirne la valenza. Come Cosmoprof Bologna abbiamo lavorato e collaborato con Aestetica Napoli già da anni e il nostro intento per il futuro è continuare a collaborare con loro”. Un inizio con buone prospettive, dunque per Emilio Marzoli e tutto il team di Aestetica: “Abbiamo ideato un concept diverso da Napoli appositamente creato per Milano . Domanda e offerta si incontrano in questa struttura per creare un punto di riferimento come su Napoli. Un evento realizzato grazie al contributo della Regione Lombardia e alle associazioni di categoria che hanno permesso ai nostri espositori di progettare una crescita sul territorio a partire da questa prima edizione”.