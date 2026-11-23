Cinque giorni di cinema, architettura e design tra incontri, proiezioni e ospiti d’eccezione. Gran finale a Castel Capuano con i protagonisti del cinema italiano. Tra i momenti più significativi, il riconoscimento a Paolo Genovese, la partecipazione di Sergio Castellitto e il ricordo di Alessandro D’Alatri. Osteri: «Un’edizione che ci spinge a guardare al futuro con entusiasmo».
NAPOLI, 23 novembre 2026 – Cinque giornate di eventi, sei sedi coinvolte e un programma che ha attraversato cinema, architettura e design, portando a Napoli alcuni dei protagonisti più rappresentativi del panorama cinematografico italiano. Si è conclusa sabato 21 novembre la sesta edizione di Al di là della Visione – Film Festival di Architettura e Design, che già guarda al futuro e dà appuntamento al 2027.
Dal 17 al 21 novembre, la manifestazione ha trasformato alcuni dei luoghi simbolo della città in spazi di confronto e partecipazione culturale, alternando proiezioni, incontri con gli autori, concorsi internazionali, workshop e iniziative formative. Un programma articolato, capace di mettere in dialogo il linguaggio cinematografico con il patrimonio architettonico e le trasformazioni della città contemporanea.
A suggellare la chiusura del Festival, la serata di gala ospitata nella Salone dei Busti di Castel Capuano, che ha riunito sullo stesso palco alcuni dei volti più noti del cinema italiano, regalando al pubblico un appuntamento all’insegna della cultura cinematografica e del confronto diretto con i suoi protagonisti.
Tra i momenti di maggiore rilievo, la premiazione di Paolo Genovese, regista e sceneggiatore tra i nomi più affermati del cinema italiano contemporaneo. Riflettori accesi anche su Sergio Castellitto, Edoardo Leo,Valentina Lodovini, Matilde Gioli e Fabrizio Bentivoglio, protagonisti della serata insieme agli altri ospiti del Festival.
A guidare gli incontri è stato il direttore artistico Valerio Caprara, che ha accompagnato gli artisti in una serie di conversazioni dedicate alle rispettive carriere, alle esperienze sul set e al legame personale e professionale con Napoli. Un’occasione per andare oltre la dimensione della premiazione e restituire al pubblico racconti, aneddoti e riflessioni sul mestiere del cinema.
Spazio anche alla memoria, con il ricordo di Alessandro D’Alatri, regista legato al Festival fin dalle sue origini. Alla sua figura è dedicato il premio istituito per valorizzare gli esordi più promettenti del cinema italiano, un riconoscimento che rinnova l’attenzione della manifestazione verso le nuove generazioni di autori.
Non soltanto grandi nomi, dunque, ma anche un progetto culturale diffuso sul territorio. Sei le sedi che hanno ospitato gli appuntamenti dell’edizione 2026: l’Auditorium di Bagnoli, la Basilica della Pietrasanta, il Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore, Castel Capuano, il Cinema Filangieri e la Fondazione Circolo Artistico Politecnico ETS.
Una geografia culturale che ha attraversato luoghi e quartieri differenti, contribuendo a valorizzare il patrimonio storico e architettonico napoletano e rafforzando il rapporto tra la città e il Festival. Centrale, anche quest’anno, l’attenzione alla formazione, al cinema indipendente e alle nuove prospettive artistiche, attraverso iniziative rivolte ai giovani e momenti di approfondimento con professionisti del settore.
A tracciare un bilancio della sesta edizione è Gianluigi Osteri, ideatore e fondatore di Al di là della Visione, che conferma la volontà di proseguire il percorso della manifestazione.
«Chiudiamo questa sesta edizione con grande soddisfazione. Portare il nostro Festival nei luoghi più significativi della città è stata un’esperienza importante. Desidero ringraziare il Comune di Napoli, la Regione Campania, la Film Commission Regione Campania, il Ministero della Cultura, la Città Metropolitana, i nostri partner, gli ospiti, i collaboratori e soprattutto il pubblico che ci ha seguito. Un grazie a tutti coloro che hanno creduto nel progetto e hanno contribuito alla sua realizzazione. La partecipazione e l’affetto ricevuti ci spingono a guardare avanti con entusiasmo. Siamo felici di annunciare che il Festival tornerà nel 2027, con nuovi appuntamenti e nuove iniziative, per continuare a promuovere il dialogo tra cinema, architettura e design».
Nato nel 2021 da un’idea di Gianluigi Osteri e Sebastiano Paciello, Al di là della Visione è prodotto e organizzato da Gabbianella Club Srl, con la direzione artistica del critico cinematografico Valerio Caprara.
Con la conclusione della sesta edizione, il Festival consolida il proprio percorso di crescita e rilancia la sua vocazione: costruire occasioni di incontro tra cinema e altre forme di espressione artistica, sostenere la creatività emergente e promuovere una lettura contemporanea dei luoghi attraverso le immagini.
L’appuntamento è al 2027, con la settima edizione di Al di là della Visione.
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