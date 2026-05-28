Al Maggio della Musica MAESTRO SARA’ LEI! I tormenti del giovane Gershwin con Fiorenzo Pascalucci ed Enzo Salomone

Maestro sarà lei! I tormenti del giovane Gershwin è il titolo che il Maggio della Musica, Associazione presieduta da Luigia Baratti, propone domenica 31 maggio alle ore 11 in Villa Pignatelli. Protagonisti Fiorenzo Pascalucci al pianoforte ed Enzo Salomone, voce recitante. Il testo, scritto con passione e dovizia di particolari da Stefano Valanzuolo, prende ispirazione dalla festa che la cantante Eva Gauthier diede, nella propria villa di Manhattan, per i 53 anni di Maurice Ravel, in tour negli States. A quella festa prese parte anche Gershwin il quale poi avrebbe introdotto Ravel ai piaceri del Cotton Club e del Savoy Ballroom di Harlem, svelandogli un nuovo universo sonoro e il talento nascente di Duke Ellington.

Per tutta la sua breve vita, Gershwin sebbene carico di gloria e di denaro, desiderò ricevere lezioni di Composizione da Ravel, ma senza risultato. Né la cosa sarebbe andata a buon fine con Stravinskij e con Schoenberg. Il confronto con la musica e i musicisti di area colta rimase così, per Gershwin, una sorta di ossessione per tutta la vita.

Si ascolteranno musiche di George Gershwin, Maurice Ravel, Igor Stravinskij, Arnold Schoenberg, Claude Debussy.

Fiorenzo Pascalucci

Per i suoi meriti artistici, Pascalucci ha ricevuto tanti premi nazionali e internazionali, tra i quali si annovera il Premio “Giuseppe Sinopoli”, consegnato dal Presidente Sergio Mattarella al Quirinale, su indicazione dell’Accademia di Santa Cecilia. La sua carriera è stata intensa: si è esibito come solista in molte nazioni: Inghilterra, Francia (Cité Universitaire di Parigi, Salle “Édgar Varèse” del CNSMD di Lione), Austria (Mozarteum di Salisburgo), Germania, Grecia, Albania (Università delle Arti di Tirana), Polonia, Turchia, Kazakhstan, Thailandia, oltre che per importanti realtà italiane. Fra queste, il Teatro “La Fenice” di Venezia (in récital e con l’Orchestra del Teatro), Festival MiTo, Auditorium “Giorgio Gaber” e Auditorium dell’Università “Bocconi” di Milano, per citarne alcune.

Ha suonato con l’Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia, l’Orchestra Verdi di Milano, la Filarmonica Marchigiana, la Makris Symphony di Belgrado, la FVG Mitteleuropa, l’Orchestra dell’Università RomaTre di Roma diretto tra gli altri da Yoram David, Isaac Karabtchevsky, Carlo Tenan, Francesco Vizioli e Omer Wellber

Enzo Salomone

Dopo una vita impegnata tra teatro (con Vitiello, Martone, Servillo, Carpentieri, Cecchi, De Rosa, Andò), cinema (con Verdone, Martone, Capuano, Sherman, PIF), televisione (Un posto al sole, Week-End, Amazing History), radio (oltre trecento programmi in RAI) e pubblicità, negli ultimi anni Salomone si dedica alla lettura ad alta voce, approfondendo il rapporto tra musica e oralità e

autoproducendosi in oltre centocinquanta readings.

Molte e prestigiose le collaborazioni con i maggiori complessi e istituzioni musicali napoletani: Teatro di San Carlo, Ensemble Dissonanzen, Nuova Orchestra Scarlatti, Unione Musicisti Napoletani, Orchestra da Camera di Caserta, Associazione Scarlatti.

Nel 2006 ha inciso la prima edizione integrale, con i versi di Sanguineti, delle “Sequenze” di

Berio per la MODE di New York. È stato ospite in varie occasioni del Ravello Festival, quindi dell’Auditorium RAI di Napoli e di varie altre manifestazioni a carattere musicale. Pochi mesi fa, invitato dalla Biblioteca delle Arti di Reggio Emilia, ha dato forma a un intenso reading su Pier Paolo Pasolini, con il violoncellista Alessandro Andriani.

Prossimo appuntamento

Domenica 7 giugno, ore 11.00

BOHEMIAN RHAPSODY

Ars Trio

Musiche di Suk, Smetana, Dvorák

INFO

Museo Diego Aragona Pignatelli Cortés

Riviera di Chiaia, 200 – 80121 Napoli

pal-na@cultura.gov.it |+39 081 7612356 museicampania.cultura.gov.it

Associazione Maggio della Musica

Via Filippo Palizzi, 95 – 80127 Napoli

maggiodellamusica@libero.it | +39 0815561369, +39 3929160934, +39 3929161691 www.maggiodellamusica.it