Al via CONVIVIO ARMONICO – PARTENOPE BAROCCO FESTIVAL 2026/Museo Civico Filangieri 13 settembre

Dalla musica nel “Corpo di Napoli” presso il Museo Civico Gaetano Filangieri ai concerti della Sacrestia Papale all’interno della Basilica di S. Francesco di Paola in Piazza del Plebiscito sino ai laboratori di liuteria, percussioni e al laboratorio seminario sulla musica del Settecento Napoletano. Al via, dal 13 settembre 2026, la 25esima edizione di Convivio Armonico – Partenope Barocco Festival. La rassegna è promossa e finanziata dal Comune di Napoli nell’ambito della programmazione culturale 2026 e di “Napoli Città della Musica”, co-finanziata dalla Regione Campania – Assessorato Cultura e Turismo, ideata e organizzata dall’associazione Area Arte in sinergia con la direzione del Museo Civico Gaetano Filangieri.

Quindici concerti e tre laboratoricostituiscono il corposo ciclo di appuntamenti di questa edizione che accompagnerà il pubblico sino al 30 dicembre 2026.

I concerti sono tutti ad ingresso gratuito.

(per quelli al Museo è previsto il solo biglietto d’ingresso al museo, mentre i possessori/sottoscrittori della Tessera Amici del Filangieri avranno l’accesso al museo gratuito e la possibilità di portare un accompagnatore a prezzo ridotto).

“Con viva emozione presentiamo la venticinquesima edizione di Convivio Armonico – Partenope Barocco Festival, stagione resa più importante dal raggiungimento del quarto di secolo di attività, e come sempre ricca di presenze artistiche qualificanti e proposte miranti a valorizzare la musica della Scuola Napoletana in particolare del Sei/Settecento, scopo fondante di Area Arte, nonché a dare voce alle proposte giovani di riconosciuta qualità. – hanno commentato i curatori artistici del Festival, Egidio Mastrominico e Rosa Montano – Siamo felici e onorati di poter ambientare i concerti in luoghi densi di storia e bellezza di Napoli, continuando la sinergia creatasi con il Museo “Gaetano Filangieri”, grazie alla sensibilità del Direttore Paolo Jorio, e con la Basilica Reale e Pontificia di S. Francesco di Paola ed il Rettore Padre Mario Savarese. Ringraziamo il Comune di Napoli che sostiene la Stagione nell’ambito della programmazione “CULTURA NAPOLI 2026” e NAPOLI CITTA’ DELLA MUSICA, e l’Assessorato alla Cultura della Regione Campania nell’ambito della legge per la Promozione dello Spettacolo”.

Il concerto inaugurale del 13 settembre 2026 al Museo Civico Filangieri

Si inizia il 13 settembre con un concerto che è quasi una anteprima essendo non propriamente dedicato alla musica antica, ma come tradizione la rassegna ha un suo sguardo a trecentosessanta gradi avvicinandosi e proponendo quando possibile i linguaggi e le sperimentazioni degli affascinanti intrecci sonori contemporanei. Per il progetto “Sguardi Obliqui” si esibirà il Duo BOROWICZ/SAŁDAN composto da Barbara BOROWICZ al clarinetto e Bartosz SAŁDAN alle percussioni. Il duo è attivo dal 2015, sviluppando con coerenza un linguaggio artistico unico basato sulla combinazione del clarinetto con una ricca tavolozza di strumenti a percussione, e la sua attività ha portato alla collaborazione con compositori polacchi contemporanei, come Marcel Chyrzyński, Ewa Fabiańska-Jelińska, Agnieszka Zdrojek-Suchodolska e Katarzyna Kwiecień-Długosz, ed alla creazione di brani che utilizzano tecniche esecutive non convenzionali, partecipando come duo attivamente al processo creativo, ispirando i compositori e contribuendo alla creazione di nuove possibilità sonore per questa rara combinazione strumentale. Borowicz e Sałdan sono docenti all’Accademia di Musica Krzysztof Penderecki di Cracovia. In programma musiche di E. F.Jelińska, N. J. Zivkovic, A. Gerrassimez, W. Friemann, M. Genigno, K. Kwiecień-Długosz.

PROGRAMMA COMPLETO

I concerti al Museo Civico G. Filangieri, via Duomo, 288 Napoli

Il programma del Festival, sarà inaugurato Domenica 13 Settembre 2026 – ore 11.30 dal DUO BOROWICZ/SAŁDAN con Barbara BOROWICZ clarinetto / Bartosz SAŁDAN percussioni; musiche di E. F.Jelińska, N. J. Zivkovic, A. Gerrassimez, W. Friemann, M. Genigno, K. Kwiecień-Długosz.

Domenica 27 Settembre 2026 – ore 11.30

“NAPOLI BAROCCA – MAESTRI DEL ‘700 NAPOLETANO” PER CAMERA E PER CHIESA con Rosa MONTANO mezzosoprano / Egidio MASTROMINICO violino barocco / Giuseppe GRIECO violino barocco Paola VENTRELLA tiorba / Fabio ESPASIANO clavicembalo; musiche di A. Falconieri, G.A. Avitrano, G.C. Cailo, G.B. Pergolesi, E. Barbella, G. Manna, N. Sabatino

Domenica 4 Ottobre 2026 – ore 11.30

“SGUARDI OBLIQUI” VIAGGIO MUSICALE A RITROSO NEL TEMPO TRA NUOVO E VECCHIO MONDO col DUO PARDINO/MATTEOLI

Giorgio MATTEOLI flauto dolce / Pietro PARDINO fisarmonica, musiche di B. Bartok, E. Granados, E. Grieg, G.PH. Telemann. J.S. Bach, J. van Eyck. Anonimo XVI secolo. Presentazione del CD “Il VIAGGIO MUSICALE A RITROSO NEL TEMPO” ed. Vermeer

Domenica 11 Ottobre 2026 – ore 11.30 IN AMOR FURIE E TEMPESTE si esibirà

“LE MUSICHE DA CAMERA” Ensemble Barocco Partenopeo con strumenti d’epoca con Rosa MONTANO mezzosoprano / Francesco DIVITO soprano / Renata CATALDI flauto traversiere / Egidio MASTROMINICO violino barocco di concerto / Giuseppe GRIECO violino barocco / Giorgio BOTTIGLIONI viola/ Leonardo MASSA violoncello barocco / Debora CAPITANIO clavicembalo; musiche di L. Leo. L.Vinci, E.R. Duni, N.Porpora, E.Barbella G. Abos, A. Palella.

Domenica 18 Ottobre 2026 – ore 11:30 è la volta di RIFLESSI con il DUO Laura Francesca MASTROMINICO percussioni e Francesco SCELZO chitarra; musiche di Ney Rosauro, S. Goss, J.van Heusen, R.Dyes

Domenica 8 Novembre 2026 – ore 11:30

SPLENDORI DELLA SCUOLA VIOLINISTICA NAPOLETANA. LABIRINTO ARMONICO ENSEMBLE con Pierluigi MENCATTINI violino barocco Federico D’ORAZIO violino barocco / Stefania DI GIUSEPPE clavicembalo; musiche di M. Jerace, P. Marchitelli, M. Mascitti, N. Porpora

Domenica 15 Novembre 2026 – ore 11:30

SFESSAGNA La musica per liuto a Napoli nel Rinascimento

Michele CARRECA liuto a 7 ordini; musiche di Fabrizio Dentice, Giulio Severino, Carlo Gesualdo da Venosa, anonimo dal maestro Barbarino//Presentazione del CD “SFESSAGNA” ed.Da Vinci Classics

Domenica 22 Novembre 2026 – ore 11:30

UN THE’ ALLA NAPOLETANA: Pomeriggio in casa Hamilton

“LE MUSICHE DA CAMERA” Ensemble Barocco Partenopeo con strumenti d’epoca con Rosa MONTANO mezzosoprano e voce recitante / Filippo SICA baritono / Egidio MASTROMINICO violino barocco di concerto / Giuseppe GRIECO violino barocco /Giorgio BOTTIGLIONI viola / Leonardo MASSA violoncello barocco / Debora CAPITANIO clavicembalo e con Luigi IACUZIO voce recitante; testi liberamente tratti dal “Viaggio in Italia” di Ch. Burney e dal “Resto di Niente” di E. Striano

Drammaturgia e ricerca musicale ed iconografica a cura di E. Mastrominico

Animazione video a cura di Massimo Alì Mohammad; musiche di G.Porsile, E. Barbella, N. Piccinni, G.Paisiello, C. Cotumacci, M. Nasci, G.De Majo

Domenica 6 Dicembre 2026 – ore 11:30 è di scena il DUO COLBRAN con Giulia LEPORE soprano / Alba BRUNDO arpa; musiche di F. Durante, G.B.Pergolesi, G. Paisiello, N. Zingarelli, G.Rossini, G.Donizetti, V. Bellini

Martedì 8 Dicembre 2026 – ore 11:30 HAUSMUSIK

Musica domestica? Musica in casa? Musica da camera? con Paolo FRATINI flauto / Lorenzo RUNDO viola / Stefano PALAMIDESSI chitarra; musiche di F. Carulli, A. Diabelli, F. Molino, W.T.Matiegka

Domenica 13 Dicembre 2026 – ore 11:30

LAUDATE PUERI con Raffaella MILANESI soprano / Enrico LUCA flauto traversiere

“ORCHESTRA BAROCCA SICILIANA” con Luca AMBROSIO clavicembalo & direzione Carla MAROTTA, Teresa LOMBARDO, violini /Antonio GRECO, viola /

Ramashanty CAPPELLO, violoncello / Lamberto NIGRO, contrabbasso; musiche di J.S. Bach, J.J. Quantz, A. Vivaldi

Domenica 30 Dicembre 2026 – ore 11:30

NNAZZICARELLE Musica per il Natale nel Regno di Napoli nel sec. XVIII

ENSEMBLE LE DELIZIE DEL REGNO Marco GIACINTUCCI mandolino / Walter D’ARCANGELO clavicembalo Egidio MASTROMINICO violino barocco / Giuseppe GRIECO violino barocco, e con la partecipazione di Rosa MONTANO mezzosoprano; musiche di Tradizionali, E. Barbella, F. Mancini, Gervasio, N. Conforto, L. Leo

I Concerti Della Sacrestia Papale presso Basilica Reale e Pontificia di S. Francesco Di Paola – Piazza Del Plebiscito – Napoli

Sabato 24 Ottobre 2026 – ore 19:00

SQUILLI CELESTI con MUSICA MINIMA Ensemble e Vincenzo LEURINI tromba /Egidio MASTROMINICO violino / Rosa MONTANO organo; musiche di A. Valente, N.Matteis, G.B. Viviani, J. Schop, G.B. Martini, J.H. Schmelzer, G.P.Telemann

Sabato 19 Dicembre 2026 – ore 19:00

Ensemble di fiati “PASQUALE ANFOSSI”

Antonella FRATTOLILLO direzione; musiche di Lully, Stradella, Durante, Haendel, Cimarosa, Paisiello, Haydn, Mozart, Donizetti, Bellini, Beethoven Mercadante, Gossec, Cottrau, Tosti, Floridia, Grieg, Verdi

Domenica 20 Dicembre 2026 – ore 19:00

PUER NATUS EST Musica per il Santo Natale nella Napoli del ‘700

“LE MUSICHE DA CAMERA” Ensemble Barocco Partenopeo con strumenti d’epoca con Rosa MONTANO mezzosoprano / Egidio MASTROMINICO violino barocco di concerto Giuseppe GRIECO violino barocco / Renata CATALDI traversiere / Giorgio BOTTIGLIONI viola / Leonardo MASSA violoncello barocco

Paola VENTRELLA tiorba / Debora CAPITANIO clavicembalo; musiche di Tradizionali, E.R. Duni, G. Manna, D.Perez, C. Giordano, N. Sabatino

Area Arte Associazione nasce a Napoli all’interno dello storico Teatro Sancarluccio nel lontano 1993 con la “mission” di “incrementare la conoscenza della cultura e dell’arte musicale…” con una particolare attenzione rivolta al patrimonio teatrale e musicale degli autori di scuola e d’origine partenopea e meridionale dal XVI al XX secolo”, repertori proposti principalmente dall’ensemble Le Musiche Da Camera con strumenti d’epoca, fondato all’interno dell’associazione.

Numerose le manifestazioni, le collaborazioni ed i protocolli d’intesa a Napoli, in regione ed in Italia realizzate in questi lunghi anni, sostenute da enti di rilievo e molto apprezzate da pubblico e critica per l’originalità delle proposte musicali e per la qualità degli artisti invitati. Attività queste che hanno reso da tempo Area Arte e Le Musiche da Camera Ensemble una delle realtà più vive ed interessanti operanti a Napoli in questo settore. Dal novembre 2013 Area Arte rappresenta e cura le attività legate al repertorio ed alle produzioni discografiche di FRANCO NICO, PINA CIPRIANI, ed alla memoria storica del Teatro Sancarluccio Storico e della CPS.

Il progetto 2026

Le proposte dell’associazione per il 2026, sempre con la direzione artistica dei Maestri Egidio Mastrominico e Rosa Montano, si realizzano nel dispositivo artistico “CONVIVIO ARMONICO – PARTENOPE BAROCCO FESTIVAL”, giunta al traguardo della venticinquesima edizione, seguendo le linee di produzione ed offerta musicale proposta da Area Arte.

Le due linee di attività sviluppano i Temi che caratterizzano le proposte musicali: su tutte “Musica nel Corpo di Napoli” con i concerti concentrati in quello che è il centro Antico e pulsante della Napoli odierna come quella settecentesca, e“Suoni in Basilica “.

Convivio in Tour invece vedrà l’Ensemble Le Musiche Da Camera realizzare concerti dedicati al Barocco Napoletano in varie Regioni Italiane.

Le attività sono promosse e sostenute dal contributo del Comune di Napoli Ufficio Cultura e dalla Regione Campania Assessorato Cultura e Spettacolo

INFO

Segreteria organizzativa: 081 19018227 – 347 2430342 – 350 9273606 – 345 8526889

website: www.areaarte.eu / mail: associazioneareaarte@libero.it / lemusi@libero

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