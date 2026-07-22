AL VIA IL XXXIV FESTIVAL “I LUOGHI DELLA MUSICA”: AD ATRIPALDA I PRIMI TRE APPUNTAMENTI TRA OPERA, SCRITTURA E GIOVANI TALENTI

Prende il via il prestigioso ed ormai collaudato Festival itinerante di Musica da Camera “I Luoghi della Musica”, organizzato dall’Associazione Accademia Internazionale di Musica “A. Toscanini”, sotto la direzione artistica del M° Antonella De Vinco, e riconosciuto dal Ministero della Cultura. La rassegna, che gode di una forte sinergia istituzionale con la Regione Campania, la Camera di Commercio Irpinia Sannio, la Città di Avellino e i Comuni ospitanti, si propone di valorizzare le bellezze storiche e naturali del territorio irpino attraverso un dialogo intimo tra note e architettura.

Il primo blocco di appuntamenti si terrà nella suggestiva cornice della Chiesa di S. Maria delle Grazie ad Atripalda (AV), sempre con inizio alle ore 20:15.

Il Programma dei Concerti

Sabato 25 luglio – “DIVAGAZIONI” con il TRIO FELIX Il Concerto: Una serata eclettica che spazia dal repertorio operistico e cameristico europeo (C. Kreutzer, V. Bellini, G. Verdi, G. Puccini, A. Schreiner, G. Rossini) fino alle più celebri e appassionate melodie della canzone classica napoletana firmate da Tosti, Di Capua, Lama, Bovio e Tagliaferri. Gli Artisti: L’ensemble è composto da Marilena Gaudio (soprano), Giacomo Piepoli (clarinetto) e Flavio Peconio (pianoforte). Il Trio Felix nasce a Bari con l’intento di diffondere la musica da salotto, cameristica e operistica. I suoi componenti, diplomatisi brillantemente al Conservatorio “N. Piccinni” di Bari e perfezionatisi con maestri di fama internazionale, vantano un’intensa attività in Europa e negli Stati Uniti, avendo collaborato con importanti orchestre come quella del Teatro Petruzzelli di Bari e l’Orchestra Sinfonica Italiana.

Domenica 26 luglio – “OMBRE SULL’ACQUA” Il Concerto: Un affascinante viaggio multidisciplinare tra musica e scrittura, arricchito dalla lettura del sonetto Canto di Gaza di Massimiliano Longobardo. Le musiche spazieranno tra le note emotive di L. Einaudi, A. Ginastera, O. Merikanto, H. Zimmer, A. Khachaturian e A. Piazzolla, alternate a testi di Kundera, Calvino, Parise, Brodskij, Borges e Walcott. Gli Artisti: Sul palco la pianista Moira Michelini e lo scrittore e attore Andrea Giuli (voce recitante). Michelini, diplomatasi con il massimo dei voti e la lode a Terni, viene da una formidabile carriera solistica e cameristica internazionale in Europa, Asia e Sudamerica, ed è direttrice artistica dell’Associazione Araba Fenice. Andrea Giuli, giornalista professionista, poeta e già vicesindaco e assessore alla cultura di Terni, è uno studioso della letteratura del ‘900, autore di numerosi volumi di poesia e testi per il teatro, apprezzato per i suoi reading e performance culturali.

Martedì 28 luglio – “GIOVANI TALENTI IN CONCERTO” Il Concerto: In collaborazione con la S.I.M.C., un recital pianistico imperniato sulle atmosfere sospese e affascinanti del repertorio francese e statunitense, con l’esecuzione delle celebri Gymnopedie n. 1 e Gnossienne n. 1 di E. Satie, il Clair de lune di C. Debussy e la travolgente Rhapsody in Blue di G. Gershwin. L’Artista: Protagonista assoluto al pianoforte è il giovane talento Federico Pizzutelli . Pianista jazz, compositore e docente, Pizzutelli unisce una solida formazione classica all’amore per il jazz e il progressive rock (vincitore con il progetto Hype di LazioSound). Si è già esibito in contesti di rilievo nazionale come l’Auditorium Parco della Musica di Roma e lo storico jazz club Alexanderplatz, collaborando con prestigiosi turnisti e solisti internazionali.



Biglietti e Abbonamenti

Biglietto singolo: € 2

Abbonamento Festival: € 10 (Comprende ben 6 concerti!)

25 luglio

26 luglio

28 luglio

1 agosto

2 agosto • ore 19:30

2 agosto • ore 20:15

Eventi Speciali e Concerti Gratuiti

30 Luglio – EL TANGO SHOW

Con i celebri ballerini sudamericani Alexandre Bellarosa e Mariana Avila. (Evento gratuito)

Altri concerti a ingresso gratuito:

7 e 8 agosto

17 e 20 settembre

L’ingresso è sempre gratuito per: Soci della Toscanini, bambini e persone con disabilità.

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Info e Prenotazioni

Segreteria Organizzativa

Cell. e WhatsApp: 333 336 0294

Tutti i giorni dalle 10:00 alle 19:00.