AL VIA IL XXXIV FESTIVAL “I LUOGHI DELLA MUSICA”: AD ATRIPALDA I PRIMI TRE APPUNTAMENTI TRA OPERA, SCRITTURA E GIOVANI TALENTI

By Fabia Lonz | Published | Nessun commento
Prende il via il prestigioso ed ormai collaudato Festival itinerante di Musica da Camera “I Luoghi della Musica”, organizzato dall’Associazione Accademia Internazionale di Musica “A. Toscanini”, sotto la direzione artistica del M° Antonella De Vinco, e riconosciuto dal Ministero della Cultura. La rassegna, che gode di una forte sinergia istituzionale con la Regione Campania, la Camera di Commercio Irpinia Sannio, la Città di Avellino e i Comuni ospitanti, si propone di valorizzare le bellezze storiche e naturali del territorio irpino attraverso un dialogo intimo tra note e architettura.
Il primo blocco di appuntamenti si terrà nella suggestiva cornice della Chiesa di S. Maria delle Grazie ad Atripalda (AV), sempre con inizio alle ore 20:15.
Biglietti e Abbonamenti
Biglietto singolo: € 2
Abbonamento Festival: € 10 (Comprende ben 6 concerti!)
25 luglio
26 luglio
28 luglio
1 agosto
2 agosto • ore 19:30
2 agosto • ore 20:15
Eventi Speciali e Concerti Gratuiti
30 Luglio – EL TANGO SHOW
Con i celebri ballerini sudamericani Alexandre Bellarosa e Mariana Avila. (Evento gratuito)
Altri concerti a ingresso gratuito:
7 e 8 agosto
17 e 20 settembre
L’ingresso è sempre gratuito per: Soci della Toscanini, bambini e persone con disabilità.
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Info e Prenotazioni
Segreteria Organizzativa
Cell. e WhatsApp: 333 336 0294
Tutti i giorni dalle 10:00 alle 19:00.
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