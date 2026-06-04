Al via la terza edizione del “Casaluce SocialFest”: la grande musica, lo spettacolo e il talento giovanile illuminano Piazza Statuto

By Fabia Lonz | Published | Nessun commento
Promosso dal Comune di Casaluce, l’evento unisce competizione canora, la comicità di Mariano Bruno, alta moda e
sapori del territorio. La co-organizzazione e conduzione sono affidate alla cantante urban-pop Raèla, insieme a Ferdinando
Santoro
Ci sono manifestazioni nate semplicemente per intrattenere e altre capaci di trasformarsi in autentici momenti di aggregazione e crescita collettiva. Il Casaluce Social Fest appartiene senza dubbio a questa seconda categoria. In programma sabato 13 e domenica 14 giugno nella centralissima Piazza Statuto, la terza edizione della kermesse promette di trasformare il cuore della cittadina casertana in un vivace e raffinato crocevia di musica, moda, spettacolo e grandi sapori.
Promosso dal Comune di Casaluce, l’evento nasce con il preciso obiettivo di valorizzare i talenti emergenti del territorio, offrendo alla comunità e ai visitatori due serate all’insegna della condivisione sociale e dell’intrattenimento di qualità. Il progetto
quest’anno vede in prima linea la cantante campana Raèla (nella foto, nome d’arte di Raffaella Cervone), impegnata nel delicato doppio ruolo di co- organizzatrice – al fianco di Ferdinando Santoro – e di presentatrice ufficiale delle serate. Per l’artista è
previsto anche un attesissimo momento live sul palco, durante il quale omaggerà il pubblico con un medley interamente dedicato alla celebre cantautrice e rapper Madame.
Il cuore pulsante del festival sarà l’esclusiva
competizione canora riservata a giovani interpreti di
età compresa tra i 20 e i 25 anni. I talenti si
confronteranno sul palco davanti a una giuria
tecnica e qualificata, chiamata a valutare le doti
vocali, l’originalità dei testi e la capacità
interpretativa. La finalissima, con la proclamazione e
premiazione dei vincitori, si terrà nella serata
conclusiva di domenica 14 giugno. Grande
attenzione è stata riservata alle novità della gara:
quest’anno sono stati istituiti due distinti
riconoscimenti, il Premio per la Miglior Cover (volto
a celebrare l’interpretazione) e il Premio per il
Miglior Inedito (per premiare la scrittura e la
creatività).
Ad arricchire un cartellone già densissimo ci
saranno i momenti dedicati alla comicità e alle
eccellenze artistiche ed enogastronomiche. Sabato
sera la piazza si accenderà con le risate grazie alla
presenza di Mariano Bruno, amatissimo volto
televisivo del programma “Made in Sud”. A fare da
cornice alla manifestazione saranno eleganti aree
food dedicate ai sapori locali, esclusive sfilate di
moda con le creazioni dell’atelier Isabella Romei
Couture e i suggestivi allestimenti floreali curati da
DiMart Flower Design.
Più che una semplice festa di paese, il Casaluce
Social Fest si consolida come una preziosa officina
culturale per dare voce alle aspirazioni della nuova
generazione di artisti, confermando il profondo
valore sociale di una manifestazione che continua a
crescere anno dopo anno. Tra i motori dell’iniziativa
c’è proprio Raèla, artista originaria di Pomigliano
d’Arco che ha scelto di mettere la propria
esperienza musicale al servizio di un progetto nato
dalla passione pura e dalla voglia di costruire
opportunità reali sul territorio.
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