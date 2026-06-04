Al via la terza edizione del “Casaluce SocialFest”: la grande musica, lo spettacolo e il talento giovanile illuminano Piazza Statuto

Promosso dal Comune di Casaluce, l’evento unisce competizione canora, la comicità di Mariano Bruno, alta moda e

sapori del territorio. La co-organizzazione e conduzione sono affidate alla cantante urban-pop Raèla, insieme a Ferdinando

Santoro

Ci sono manifestazioni nate semplicemente per intrattenere e altre capaci di trasformarsi in autentici momenti di aggregazione e crescita collettiva. Il Casaluce Social Fest appartiene senza dubbio a questa seconda categoria. In programma sabato 13 e domenica 14 giugno nella centralissima Piazza Statuto, la terza edizione della kermesse promette di trasformare il cuore della cittadina casertana in un vivace e raffinato crocevia di musica, moda, spettacolo e grandi sapori.

Promosso dal Comune di Casaluce, l’evento nasce con il preciso obiettivo di valorizzare i talenti emergenti del territorio, offrendo alla comunità e ai visitatori due serate all’insegna della condivisione sociale e dell’intrattenimento di qualità. Il progetto

quest’anno vede in prima linea la cantante campana Raèla (nella foto, nome d’arte di Raffaella Cervone), impegnata nel delicato doppio ruolo di co- organizzatrice – al fianco di Ferdinando Santoro – e di presentatrice ufficiale delle serate. Per l’artista è

previsto anche un attesissimo momento live sul palco, durante il quale omaggerà il pubblico con un medley interamente dedicato alla celebre cantautrice e rapper Madame.

Il cuore pulsante del festival sarà l’esclusiva

competizione canora riservata a giovani interpreti di

età compresa tra i 20 e i 25 anni. I talenti si

confronteranno sul palco davanti a una giuria

tecnica e qualificata, chiamata a valutare le doti

vocali, l’originalità dei testi e la capacità

interpretativa. La finalissima, con la proclamazione e

premiazione dei vincitori, si terrà nella serata

conclusiva di domenica 14 giugno. Grande

attenzione è stata riservata alle novità della gara:

quest’anno sono stati istituiti due distinti

riconoscimenti, il Premio per la Miglior Cover (volto

a celebrare l’interpretazione) e il Premio per il

Miglior Inedito (per premiare la scrittura e la

creatività).

Ad arricchire un cartellone già densissimo ci

saranno i momenti dedicati alla comicità e alle

eccellenze artistiche ed enogastronomiche. Sabato

sera la piazza si accenderà con le risate grazie alla

presenza di Mariano Bruno, amatissimo volto

televisivo del programma “Made in Sud”. A fare da

cornice alla manifestazione saranno eleganti aree

food dedicate ai sapori locali, esclusive sfilate di

moda con le creazioni dell’atelier Isabella Romei

Couture e i suggestivi allestimenti floreali curati da

DiMart Flower Design.

Più che una semplice festa di paese, il Casaluce

Social Fest si consolida come una preziosa officina

culturale per dare voce alle aspirazioni della nuova

generazione di artisti, confermando il profondo

valore sociale di una manifestazione che continua a

crescere anno dopo anno. Tra i motori dell’iniziativa

c’è proprio Raèla, artista originaria di Pomigliano

d’Arco che ha scelto di mettere la propria

esperienza musicale al servizio di un progetto nato

dalla passione pura e dalla voglia di costruire

opportunità reali sul territorio.