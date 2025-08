Al via sabato2 agosto a Capri “Il Cinema in Certosa”

un’immagine del film Le assaggiatrici di Silvio Soldini

Inizia a Capri la settima edizione del festival “Il cinema in Certosa”, con incontri e proiezioni, dal 2 al 9 agosto, nell’incantevole scenario della Certosa di San Giacomo.

Organizzata da Cineventi, finanziata e promossa dalla Città di Capri con il sostegno della Direzione Musei e Parchi Archeologici di Capri e la collaborazione di Federalberghi, la manifestazione inizia sabato 2 agosto (ore 20.15) con la proiezione del film d’animazione di Tim Harper di “Ozi – La voce della foresta”, primo di quattro titoli dedicati ai ragazzi dalla sezione speciale “Giffoni a Capri” curata dal Giffoni Film Festival. A seguire (alle 22 circa) sul grande schermo “Le assaggiatrici” di Silvio Soldini.

Omaggio a Peppino Di Capri, ospite d’onore domenica 3 agosto (ore 21.30) dello special event “Una notte per Peppino”: “una serata che ci offre una preziosa occasione – sottolinea Remigio Truocchio, direttore artistico della manifestazione –per celebrare la sua straordinaria carriera e offrire al pubblico, dal vivo e sul grande schermo, un viaggio nella sua musica e nelle sue canzoni”.

Nella Certosa di San Giacomo, che trasforma per l’occasione il suo incantevole Chiostro Grande in un’arena cinematografica open air con 500 posti a sedere, la musica dei Capri Rockers, band capitanata dal figlio Edoardo Faiella, accoglierà sulla scena il grande musicista (che ha festeggiato i suoi 86 anni lo scorso 27 luglio). In questa occasione gli sarà consegnato dai produttori Maria Pia Ammirati (direttrice di Rai Fiction) e da Vanessa Capello, Pierpaolo Verga ed Edoardo De Angelis (O’Groove) il riconoscimento annunciato allo scorso Festival di Sanremo e mai ritirato dall’artista. Una serata d’onore dedicata a Peppino di Capri a cui prenderanno parte anche gli attori Francesco del Gaudio e Arianna Di Claudio con un intervento che precederà la proiezione di “Champagne” il biopic di Cinzia Th. Torrini di cui sono i principali interpreti. Le proiezioni continuano con l’anteprima nazionale del film di David Schurmann (“Il mio amico pinguino” con Jean Reno, ore 20.15) a cui farà seguito (alle ore 22.15) la proiezione de “La città proibita” di Gabriele Mainetti entrambi in programma lunedì 4. La programmazione prosegue, mercoledì 6, con “Dragon Trainer” di Dean DeBlois e (alle ore 20.15) con il cult del 1971 “4 mosche di velluto grigio” di Dario Argento nella versione restaurata in 4K (ore 22.30). Venerdì 8, per i ragazzi, “Buffalo Kids” di Solís García e García Galocha (ore 20.15) e “Napoli-New York” di Gabriele Salvatores (ore 22).

Tra gli eventi speciali, giovedì 7 (ore 21.30) l’incontro condotto da Flavio Natalia (direttore della rivista Ciak) con l’attrice Barbara Ronchi precederà la visione del film di Cristina Comencini “Il treno dei bambini”. In questa occasione l’attrice ritirerà per questo film, di cui è tra i principali interpreti, il Ciak d’oro del Pubblico 2024 vinto nella categoria “miglior film drammatico”. In chiusura, sabato 9, il direttore artistico Remigio Truocchio dialogherà con Giovanni Esposito e Susy Del Giudice (ore 21.30) nell’incontro che precederà la visione del film “Nero” di cui Esposito è regista, oltre che protagonista insieme a Susy Del Giudice.

“Il grande schermo e i suoi protagonisti – conclude Melania Esposito, Assessore alla cultura e turismo di Capri – incontrano la bellezza senza tempo della Certosa di San Giacomo attraverso un progetto che emoziona, coinvolge e fa riflettere e che diventa parte dell’anima culturale di Capri”. Incontri e film per ragazzi ad ingresso gratuito. Per le altre quattro proiezioni in programma biglietto di posto unico a euro 3,50. Info: instagram.com/cinemaincertosa; FB/ilcinemaincertosa