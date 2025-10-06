 Aldo Di Mauro presenta da Io Ci sto il suo ultimo libro “Qualcosa di cui parlare”

Ritorna in libreria lo scrittore Aldo Di Mauro con il libro “Qualcosa di cui parlare”, pubblicato dalla Giannini Editore nella nota collana Sorsi. La prima presentazione si terrà giovedì 9 ottobre presso la libreria “Io ci sto” alle ore 18,30, via Domenico Cimarosa 20, Napoli. Dopo i saluti di Alberto Della Sala e di Giulia Giannini, dialogheranno con l’autore: Vittoria Di Mauro e Cinzia Martone. Modera Tiuna Notarbartolo.

“Qualcosa di cui parlare” costruisce un piccolo manuale di sopravvivenza culturale pensato per chi non si accontenta di vivere in superficie. Attraverso brevi riflessioni, l’autore stimola a interrogarsi sui gesti e i pensieri della quotidianità, affrontando l’ignoranza non come mancanza di nozioni, ma come assenza di consapevolezza. Il testo è costruito sul principio socratico dell’ “intellettualismo etico”, secondo cui il male nasce dall’ignoranza del bene e si propone di aprire percorsi di coscienza e conoscenza, in un’epoca dominata da superficialità e disinformazione. Uno strumento per imparare a parlare e soprattutto a pensare su ciò che conta davvero.

Aldo Di Mauro è scrittore, poeta e saggista, è nato a Napoli dove attualmente vive. Tra le sue pubblicazioni più recenti si segnalano i romanzi: “I segreti di Matilde” (Homo Scrivens, 2018), “La Signorina” (Valtrend, 2019) e la raccolta poetica, “Quando a parlare è il cuore” (Homo Scrivens, 2021). La sua produzione letteraria si distingue per uno stile limpido e riflessivo volto a esplorare l’animo umano e le contraddizioni del nostro tempo. Per i tipi della Giannini, nella collana La Cisterna, ha pubblicato nel 2024 “In Penombra. Storie essenziali di persone comuni”.