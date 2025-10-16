Alla SPIEL di Essen orsetti gommosi e ritmi serrati “sfondano” lo schermo dello smartphone con Candy Utopia

Il gioco da tavolo si conferma uno dei settori in cui il made in Italy è più apprezzato. “Ma il mercato interno non premia a sufficienza le nostre eccellenze”, afferma Stefano De Carolis (Giochi Uniti)

NAPOLI – Orsetti gommosi e disegni che sembrano rubati a una app di quelle che divorano le batterie dei nostri smartphone, invece sbarcano sul tavolo degli appassionati. Il gioco da tavolo italiano continua a crescere anche fuori dai confini nazionali e alla fiera internazionale SPIEL di Essen, la più importante per il settore board game, la casa editrice partenopea Giochi Uniti porta in anteprima mondiale il suo nuovo titolo Candy Utopia. Si tratta di un’opera che “fa il verso” ad alcuni titoli – specialmente orientali – sui nostri telefoni, ma che è firmata da due italianissimi: l’autore è Federico Marcucci e l’illustratore è Donato Russillo (in arte The Donaz). “Un progetto che unisce design e creatività italiani in un contesto globale, ribadendo come il made in Italy possa competere per qualità e visione anche nel mercato del gioco da tavolo”, affermano da Giochi Uniti annunciando anche quest’anno la presenza alla kermesse tedesca.

“In Italia — spiega Stefano De Carolis di Prossedi, direttore operativo di Giochi Uniti — abbiamo una filiera creativa di prim’ordine: autori, illustratori, grafici, traduttori, editor, stampa di settore e una comunità di appassionati che non ha nulla da invidiare a quelle estere. Eppure, il mercato interno fatica ancora a riconoscerne pienamente il valore, sia in termini di consumi sia di visibilità industriale. È un paradosso: produciamo eccellenze che spesso trovano prima riscontro fuori dai nostri confini che in casa nostra”.

Candy Utopia nasce dall’idea di riportare in analogico gli immaginari visivi e i ritmi tipici dei videogame per smartphone, offrendo esperienze di gioco condivise in un contesto sociale e non solitario. Ambientato in un mondo di cioccolato, caramelle e orsetti gommosi, il titolo unisce estetica colorata e meccaniche strategiche contemporanee (tra posizionamento tessere, gestione risorse e combo tattiche) per un’esperienza leggera ma profonda e con una velocità tipica dei giochi contemporanei. Il progetto ha un passato importante: nato come Radianza, il prototipo è stato premiato con il Primé del Concorso Internazionale dei Creatori di Giochi da Tavola (CLuBB) di Boulogne-Billancourt, uno dei riconoscimenti più prestigiosi nel panorama mondiale della creazione ludica.

“Con Candy Utopia – chiude De Carolis – abbiamo, in un certo senso, ‘sfondato lo schermo dello smartphone’ perché crediamo che oggi più che mai servano forme di intrattenimento analogiche capaci di ricostruire momenti di relazione reale. Il gioco da tavolo è questo: un modo per abbattere le nostre torri d’avorio digitali e tornare a guardarci negli occhi mentre giochiamo. È una piccola rivoluzione, ma nasce da un’idea semplice: rimettere al centro le persone. Una cosa in cui crediamo fermamente e che continueremo a perseguire gioco dopo gioco”.