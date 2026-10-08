All’Antica Pizzeria Da Michele Pompei, “Fatte ‘na pizza” con lo chef Peppe Guida

Tre anni di successi, tradizione e identità condivisa. L’Antica Pizzeria Da Michele Pompei, in via Lepanto 213, festeggia i suoi primi tre anni di attività con l’evento “Fatte ‘na pizza”, in programma lunedì 19 ottobre 2026, a partire dalle ore 20.00.

Per celebrare al meglio la ricorrenza, la pizzeria ospita Peppe Guida, chef del ristorante stellato “Antica Osteria Nonna Rosa”. L’incontro tra lo chef e lo storico brand nasce da una visione comune: da un lato la pizza, simbolo universale della gastronomia di Napoli, dall’altro una cucina che sa nobilitare la materia prima e le radici popolari portandole nell’alta ristorazione, senza mai tradirne l’autenticità.

La serata si apre con uno show cooking d’eccezione: Peppe Guida e Antonio Falco, Executive Pizza chef della Michele in the world, presentano al pubblico un topping originale firmato dallo chef, creato appositamente per l’anniversario. La pizza speciale, anche in versione senza glutine, è servita al centro dei tavoli in condivisione, accompagnata dal Chest’ è Tonic, cocktail realizzato con il bitter ideato dallo stesso Peppe Guida.

Conclusa l’apertura, la pizzeria riprende il suo servizio consueto, offrendo la possibilità di ordinare, liberamente dal menù, le pizze del marchio Da Michele, a Pompei anche in versione senza glutine.

Il vero cuore dell’esperienza è l’opportunità, offerta a rotazione ad alcuni dei clienti e coordinata dallo staff, di “farsi la pizza con le proprie mani”. Sotto la guida di Antonio Falco e dei pizzaioli de l’Antica Pizzeria Da Michele Pompei, i clienti che lo desiderano possono accedere a una zona dedicata, prendere il panetto, stenderlo, condirlo e seguirne la cottura fino al momento di portarlo a tavola.

A fare da colonna sonora alla serata, l’Associazione Culturale “’A Sunagliera”. Si ringrazia Horecapp per il supporto.

L’evento è aperto al pubblico, si consiglia la prenotazione al 3533084451.



“Fatte ’na pizza” – a l’Antica Pizzeria Da Michele Pompei con Peppe Guida

Lunedì 19 ottobre 2026, ore 20.00

L’Antica Pizzeria Da Michele – Pompei

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…