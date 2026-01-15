Anacapri: l’Amministrazione comunale salva banca e cinema con un piano di ottimizzazione degli spazi.

In data 4 dicembre 2025, il Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ha formalmente richiesto al Comune di Anacapri un supporto volto all’individuazione di nuovi locali sul territorio comunale, al fine di scongiurare la chiusura definitiva della filiale di Anacapri. Tale eventualità, unita alla precedente chiusura del Banco San Paolo, avrebbe comportato per la comunità locale la perdita di un presidio bancario di primaria importanza.

Consapevole del valore strategico del servizio bancario per cittadini, imprese e correntisti, l’Amministrazione comunale si è immediatamente attivata per individuare una soluzione concreta ed efficace. A seguito di un’attenta valutazione delle diverse opzioni disponibili e grazie alla piena disponibilità manifestata dal Monte dei Paschi di Siena, è stata individuata come soluzione più idonea la concessione in locazione della Sala 2 del Cinema Paradiso, garantendo così la continuità del presidio bancario sul territorio comunale.

Contestualmente, la *Sala Video Wall* adiacente sarà riconvertita in una nuova Sala 2, consentendo al Cinema Paradiso di proseguire regolarmente la propria attività con 2 Sale. *Resterà inoltre invariata la Sala Computer e continuerà a essere possibile, per i cittadini che ne facciano richiesta, l’utilizzo sia della Sala 1 che della nuova Sala 2 per attività di diversa natura*. Tale intervento assume particolare rilievo alla luce delle difficoltà strutturali che da anni interessano il settore cinematografico, aggravate a partire dal periodo pandemico, e che hanno già determinato numerose chiusure di sale su tutto il territorio nazionale. In tale contesto, anche la Società Sistema Spettacoli, che gestisce il Cinema Paradiso, aveva formalmente comunicato a questa Amministrazione di voler recedere dalla gestione. Tuttavia, a seguito di una positiva e collaborativa negoziazione, resa possibile anche dall’accordo di fitto al Monte dei Paschi di Siena, la Sistema Spettacoli ha infine confermato la propria disponibilità a proseguire l’attività cinematografica ad Anacapri. I proventi derivanti dal nuovo contratto di locazione saranno infatti reinvestiti nella struttura cinematografica, sostenendone il gestore in una fase di oggettiva difficoltà del settore. In questo modo, si previene anche il rischio di chiusura del Cinema, ovvero un presidio di cultura e di aggregazione sociale che questa Amministrazione considera fondamentale.

Con un’unica azione amministrativa, il Comune di Anacapri ha quindi garantito la continuità di due servizi essenziali per la comunità, da un lato quello bancario e dall’altro quello cinematografico, perseguendo in tal modo in un’efficace ottimizzazione degli spazi pubblici e confermando una visione attenta, responsabile e orientata all’interesse generale della comunità.