“Anacapri- Sguardi teatrali 2026”: Patrizia Di Martino in “La perla, il porco…e l’amore che dipingeva parole”//venerdì 18 settembre 2026

Nell’ambito della rassegna “Anacapri- Sguardi Teatrali 2026”, l’attrice e regista Patrizia Di Martino presenta, “La perla, il porco… e l’amore che dipingeva parole”, in scena venerdì 18 settembre alle ore 19 presso Villa Rosa ad Anacapri (ingresso libero). Sul palco con la Di Martino anche il sassofonista Enzo Nini, musicista e arrangiatore di rilievo che ha collaborato con i grandi del jazz e non solo e poi la partecipazione in voce dell’attore e regista Carlo Vitale. Visual art a cura di Ciro Pellegrino, disegni di Flora Giordano e la composizione fotografica “New York” di Maurizio Magnetta e Valeria Liotti. Costumi sartoria Canzanella. Produzione Juju Entertainement e Sovrastrutture Paris.

Lo spettacolo

Lo spettacolo, diretto e interpretato dalla Di Martino, è dedicato alla figura di Beatrice Hastings, il cui vero nome era Emily Alice Beatrice Haigh nata nel 1879 a Londra. Si tratta di una giornalista, poetessa, intellettuale e critica d’arte. Femminista e allergica alle convenzioni, vedova e divorziata mette al mondo una figlia che morirà di polmonite. Conoscerà Amedeo Modigliani del quale diventerà amante e musa e viaggerà tanto tra l’Europa, in particolare Parigi, e poi l’Africa sino a New York. Tra i suoi scritti si ricorda in particolare il manifesto femminista Woman’s Worst Enemy: Woman (tradotto in italiano come Il peggior nemico della donna: la donna), uscito in forma di allegato del The New Age nel luglio del 1909.

Note di regia

“Racconterò di lei, una delle donne più avanguardiste del secolo scorso e della sua intensa storia d’amore con Amedeo Modigliani fatta di passione, scambi, arte e litigi attraverso una Parigi bohemienne tra dipinti, musica e poesia. – ha detto Patrizia Di Martino – L’obiettivo è farla conoscere. La Hastings ha sfidato tutto e tutti per affermare la sua personalità e cambiare il concetto di donna e libertà. Libertà che come spesso accade, ha un prezzo e la Hastings lo ha pagato caro. Ingiustamente dimenticata e omessa dalla storia ufficiale dell’arte, è stata riportata alla luce da un’attenta ricerca letteraria di Maristella Diotaiuti e Federico Tortora”.

Patrizia Di Martino è una cantante, attrice e regista partenopea. Figlia d’arte, il padre Aladino Di Martino è stato un compositore e direttore del Conservatorio di San Pietro a Majella a Napoli, si muove tra teatro, cinema e fiction televisiva Rai (L’amica Geniale, Un posto al sole, La squadra, La 25esima ora). Ha lavorato a teatro con tanti registi e attori italiani, da Mariano Rigillo e Angela Pagano (con i quali ha recitato nell’Orestea di Luca De Fusco) a Lina Sastri e Massimo Ranieri (dove ha fatto parte dello spettacolo L’opera da tre soldi per la regia di Luca De Fusco) sino a Renato Carpentieri che l’ha voluta nella sua compagnia e con il quale ha interpretato tanti ruoli in vari progetti dell’attore e regista partenopeo a partire da Museum. Al cinema poi ha fatto parte del cast, Due euro l’ora di Andrea D’Ambrosio, Con tutto il cuore di Vincenzo Salemme.

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