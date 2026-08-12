Anche quest’ anno la spigolatrice si veste haute couture MIMMO TUCCILLO

By Redazione | Published | Nessun commento
Almeno per un giorno abito rosso vesuviano, romantico, in seta duchesse con corpetto ricco di cristalli rossi. La spigolatrice 2026, la neo eletta Manuela Corinto, mora, capelli castani, occhi verdi come il mare della sua terra a far da cornice agli scatti del bravissimo fotografo Valentino Palermo. Da location il palazzo Magaldi in stile neo coloniale di fine Ottocento, mantenuto in ottimo stato, curato in ogni dettaglio dai marmi agli affreschi. La città di Sapri ormai da anni aspetta questo momento glamour tra il couturier vesuviano Tuccillo diventato una vera e propria istituzione per la perla del Cilento e la bella spigolatrice grazie alla Proloco di Sapri.
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