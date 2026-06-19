Ancora Mille Volte: la hit estiva di Emiliana Cantone con Bl4ir che fonde Napoli e Urban

Su tutte le piattaforme digitali “Ancora Mille Volte”, il nuovo singolo di Emiliana Cantone in collaborazione con Bl4ir e con la produzione artistica di Vinz Turner. Il brano unisce le sonorità del pop latino contemporaneo a una narrazione che affonda le radici nell’identità napoletana, raccontando una storia d’amore passionale capace di superare le barriere del tempo e della distanza.

Pur richiamando musicalmente le dinamiche dei tormentoni estivi, il progetto si distingue per una forte impronta culturale e sociale, espressa pienamente nel videoclip ufficiale diretto da Marco Cantone. Le immagini, girate all’interno di una caratteristica corte popolare, mettono in scena una vera e propria festa di paese che scavalca i cliché folkloristici per trasformarsi in un ritratto autentico di condivisione, famiglia e appartenenza. La tavolata centrale del video diventa il simbolo di una comunità inclusiva che riunisce eccellenze del territorio, affetti personali e spaccati della società contemporanea.

«Volevamo che la musica fosse un pretesto per raccontare la nostra terra in modo umano e aperto», spiega Emiliana Cantone. «Per questo abbiamo voluto seduti allo stesso tavolo i nostri familiari insieme a realtà straordinarie del nostro territorio. L’inclusione non è un concetto astratto, ma la capacità di fare festa tutti insieme, senza barriere».

Al progetto hanno preso parte attivamente figure della cultura e dello sport campano: dal campione di judo Marco Maddaloni, presente insieme alla moglie Romina Giamminelli; all’eccellenza gastronomica della pizza di Sorbillo; fino all’artigianato storico dei pastori di Marco Ferrigno. A sancire il messaggio di inclusione sociale del video, spicca la partecipazione delle Drag Queen della celebre Tombola Scostumata, integrate in un contesto di festa popolare animato dall’arte della tammorra e dagli artisti di strada.