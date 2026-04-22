Anita Righini, operatore di benessere, in continua crescita professionale al fianco della musica, della televisione e dello spettacolo

Cresce la carriera professionale di Anita Righini, operatore del benessere, con decenni di esperienza alle spalle: a quattordici anni infatti già lavorava presso un noto studio di benessere e dopo anni di formazione e attività professionale ha sviluppato tutte le competenze necessarie nel campo del wellness e del massaggio, portandola ad acquisire una banca dati di clienti di elevato prestigio.

L’abilità che contraddistingue Anita nel suo settore l’ha portata ad effettuare anche un percorso di Assistente Medico Estetico che l’ha portata negli ultimi anni fino a Sanremo, in occasione del Festival della Canzone Italiana, per poter curare il benessere di vip, autorità, addetti ai lavori e non per ultimi i cantanti che hanno partecipato alla kermesse canora. Anche l’edizione del festival da poco conclusa ha consentito a Anita un salto professionale “Oltre a ottenere una grandissima soddisfazione personale e professionale” dichiara Anita raggiante, “Sanremo è stato un trampolino di lancio verso esperienze ancora più importanti, che saranno parte di me nelle prossime stagioni lavorative”.

Anita si è trovata, già al termine del festival, a collaborare con i network televisivi nazionali pubblici e privati, nell’ambito di programmi e spettacoli di successo, avvicinando personaggi e vip con cui sono iniziate importanti collaborazioni. “Oltre alla televisione, ho potuto iniziare nuove avventure professionali con nomi di prestigio della musica e della canzone italiana e internazionale, con cui avrò piacere ed onore di condividere la mia competenza professionale in occasione delle loro prossime stagioni concertistiche in periodo estivo” prosegue Anita.

Anita insegue da sempre i suoi sogni, e li ha visti realizzare, grazie alla sua determinazione e la sua forza di volontà. “ho sempre voluto credere che il mio futuro sarebbe stato quello che poi è stato il mio lavoro, per quello ci ho messo anima e passione, ho inseguito con tenacia il mio percorso, affrontando a denti stretti ogni difficoltà… e sarà sempre così… e innanzitutto, non smetterò mai di sognare!” conclude.