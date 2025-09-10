Anna Copertino presenta alla libreria Luce “Sono Simonetta”

La storia di Simonetta Lamberti uccisa a soli 11 anni dalla camorra

La storia della piccola Simonetta Lamberti, vittima innocente della camorra, diventa un libro emozionante. “Sono Simonetta” di Anna Copertino è pubblicato dalla Giannini Editore nella collana Sorsi. Dopo il successo della prima presentazione, la prossima si terrà presso la Libreria Emotiva – Luce, piazzetta Durante 1, Napoli di Lorenzo Marone. L’appuntamento è fissato per lunedì 15 settembre alle ore 18. Dialogano con l’autrice: Angela Procaccini scrittrice e madre della piccola Simonetta, Giulia Giannini della Giannini Editore, Luigi Carbone consigliere comunale e presidente della commissione Cultura del Comune di Napoli, Margherita Siniscalchi presidente commissione scuola quinta Municipalità di Napoli (Vomero-Arenella) e Paolo Siani della Fondazione Giancarlo Siani e autore del libro Cyberbullismo (Giannini Editore).

“Sono Simonetta” è il libro che appartiene al genere della narrativa biografica e memorialistica, con una forte componente di impegno civile. Racconta la vita di Simonetta Lamberti, bambina di 11 anni uccisa dalla camorra il 29 maggio 1982 in un attentato al padre magistrato. Il testo si snoda tra memorie familiari, scritti della stessa Simonetta e testimonianze dirette, offrendo un ritratto intimo e commovente della bambina e del dolore della madre, Angela Procaccini. Il linguaggio è intimo, toccante e riflessivo, con un alternarsi tra narrativa, poesia e saggistica. L’autrice utilizza uno stile profondo e delicato, rendendo il testo accessibile a un pubblico ampio, pur affrontando tematiche dolorose e complesse. “Sono Simonetta” è un libro potente e necessario, che non solo racconta una tragica vicenda, ma diventa strumento di memoria e denuncia. Un testo che merita attenzione sia per il valore storico che per il forte impatto emotivo e civile.

Anna Copertino è redattore capo della testata giornalistica web RoadTv Italia. Ha curato Un giorno per la Memoria, antologia (Homo Scrivens, 2018) in ricordo di ventotto vittime innocenti di mafia, con la quale ha ricevuto diversi Premi. Per il lavoro svolto nella realizzazione e promozione del testo “Maradò, Viaggio Emozionale nella Napoli di Maradona” ha ricevuto il Premio Amo Napoli 2022.

TITOLO: SONO SIMONETTA. IN MEMORIA DELLA BAMBINA UCCISA IN UN GIORNO DI MAGGIO

AUTORE: ANNA COPERTINO

EDITORE: GIANNINI EDITORE

COLLANA: SORSI vol. 30

PAGINE: 118

PREZZO: 6,00 €