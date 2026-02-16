Skip to content

Latest posts

Home

Anteprima Convivio Armonico 2026- Partenope Barocco Festival al Museo Filangieri di Napoli //21 febbraio 2026

By | Published | Nessun commento

Ritorna con una gustosa anteprimaCONVIVIO ARMONICO – PARTENOPE BAROCCO FESTIVAL, la rassegna promossa da AREA ARTE, giunta alla 25esima edizione che inizierà poi nel mese di maggioQuesto primo appuntamento con la Musica Barocca Napoletana è intitolato “LA CANTATA DI CARNEVALE” e si terrà sabato 21 Febbraio alle ore 11.30, al Museo Civico Gaetano Filangieri di Napoli  (via Duomo 288), diretto dal professor Paolo Jorio e dalla professoressa Claudia Carrescia. L’Evento è realizzato con il contributo della Regione Campania L.R. n.6/2007. La formula è sempre quella del concerto gratuito con il solo biglietto d’ingresso al museo.  Il concerto vedrà esibirsi L’Ensemble Barocco Partenopeo LE MUSICHE DA CAMERA, ensemble in residence di Area Arte con strumenti d’epoca, concertato da Egidio Mastrominico (violino di concerto) con il mezzosoprano Rosa Montano, Giuseppe Grieco al violino barocco, Renata Cataldi al flauto traversiere, Leonardo Massa al violoncello barocco, Cristiano Pennone al violone, Paola Ventrella alla tiorba e Debora Capitanio al clavicembalo.

LA CANTATA DI CARNEVALE

Il vivace programma di questa anteprima vedrà l’esecuzione di arie tratte dagli Intermezzi Comici e dalle Opere Buffe dei Maestri del Settecento Napoletano come Vinci, Sarro, Feo, Piccinni e Cimarosa  (repertorio ed autori al quale l’ensemble ha dedicato la sua ricerca) affidate al mezzosoprano Rosa MONTANO che nel corso degli anni ha dedicato la sua attenzione a questo repertorio interpretando in prima esecuzione moderna vari Intermezzi inediti. Le arie tratteggiano personaggi buffi come La Servetta, la Canterina sciocca, l’Innamorata tradita, la Locandiera, la Moralista tutte Maschere che ben rappresentano il momento buffo e comico nelle opere e nel periodo di Carnevale. A corollario della proposta vocale ci saranno le raffinatezze strumentali delle Sinfonie avanti l’opera di Leo e Da Capua ed un Concerto per Flauto Traversiere di Pasquale De Filippis con la flautista Renata CATALDI. Un programma scoppiettante e godibile, che mette ben in mostra il magistero e l’artigianato che era proprio della Scuola Musicale Napoletana, che esportava musicisti, compositori cantanti e opere in tutti gli stati dell’epoca.

 

“LE MUSICHE DA CAMERA”

Ensemble Barocco Partenopeo con strumenti d’epoca

1992/2026  Trentaquattro anni di musica  barocca  a Napoli

 

 

Rosa MONTANO – mezzosoprano

Egidio MASTROMINICO – violino di concerto Giuseppe GRIECO – violino barocco /

Renata CATALDI – flauto traversiere

Leonardo MASSA – violoncello barocco Cristiano PENNONE violone/

Paola VENTRELLA tiorba / Debora CAPITANIO – clavicembalo

 

 

presenta

LA CANTATA DI CARNEVALE

musiche di L.Leo, L. Vinci, D. Sarro,  R. Da Capua, F. Feo

  1. De Filippis, N. Piccinni, G. Greco, E. Barbella, D. Cimarosa,

 

#ledomenichealfilangieri #beancient #barocconapoletano   #partenopebaroccofestival  

 

 

  

 

LA CANTATA DI CARNEVALE

Arie Sinfonie e Concerti alla Napolitana

 

L. LEO

(1694-1744)

SINFONIA  in La Magg.

Allegro assai – Andante – Allegro  

 

L.VINCI *

(1690 – 1730)

CA SE PARLA S’ABBURLA, E SE RIDE

aria da Lo Cecato Fauzo

D. SARRO *

(1679–1744)

QUANTO SON PAZZE QUELLE RAGAZZE

dagli Intermezzi “Moschetta e Grullo”

R. DA CAPUA *

(1715–1760)

SINFONIA per Archi in Re Maggiore   

Allegro, Andante, Allegro

D. SARRO *

 

IO NON SON DI QUELLE TALI

dagli Intermezzi “Eurilla e Beltramme”

F.FEO *

(1691–1761)

JE SUIS TROP INFELICE

dagli Intermezzi “Morano e Rosicca”

P. DE FILIPPIS  §

( 1720/30 – dopo 1800)  

 

“CONCERTO PER FLAUTO TRAVERSIERE,

VIOLINI E BASSO”  in Do Magg.

 Allegro, Largo, Allegro

N. PICCINNI

(1728–1800)

“SE VIDETELLA..VÌ CHE BANNERA”

Aria di Cannetella dall’ opera comica ” Gelosia per gelosia”

G. GRECO

(1657 ca. – 1728)

TERZETTO a due violini e basso

N. PICCINNI

LA POSTA A LO FRONCILLO

E. BARBELLA

(1718 – 1777)

ALLEGRO

D. CIMAROSA

 (1749 –1801)

“SI LA CANTANTE ME METT’A  FARE”   

Aria di Stella  da l’Armida Immaginaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Unisciti a noi, segui il nostro canale Telegram

Scopri di più da Il Mezzogiorno Info

Abbonati ora per continuare a leggere e avere accesso all'archivio completo.

Continua a leggere

Verificato da MonsterInsights