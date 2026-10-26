“APPUNTI DI VIAGGIO”, IL NUOVO DISCO DEL NEXUS 4ET

Mercoledì 28 ottobre (dalle 21.30), il palco del Bourbon Street Jazz Club di Napoli ospiterà il Nexus 4et, quartetto di jazz contemporaneo, in occasione della prima data del tour di promozione del loro nuovo album, Appunti di Viaggio.

Il disco, uscito da pochi giorni per l’etichetta Encore Music Label, vede la partecipazione del sassofonista Giulio Martino in alcuni brani.

La formazione, composta da Enrico Valanzuolo (tromba e flicorno), Luigi Lombardi (pianoforte), Alessan dro Vai (contrabbasso) e Marco Gagliano (batteria) si caratterizza per un linguaggio originale che intreccia le eleganti suggestioni del jazz europeo con l’energia e la spinta improvvisativa della scena americana più attuale. Il tutto è radicato nella matrice culturale napoletana, percepibile soprattutto nella costante ricerca della melodia e del tratto lirico.

L’album Appunti di Viaggio include sette tracce – sei brani originali firmati da Luigi Lombardi ed Enrico Valanzuolo oltre a una reinterpretazione beatlesiana – sviluppando un percorso musicale sospeso tra dimensione reale e immaginaria, capace di trasformare i frammenti della quotidianità in uno sguardo sonoro evocativo e mai scontato, come appuntato nelle note di copertina firmate dal trombettista Luca Aquino.

Forti dell’esperienza maturata su palchi italiani e internazionali, i quattro musicisti daranno

vita a una serata all’insegna del groove e dell’interplay.

Dopo la presentazione napoletana, nelle prossime settimane Nexus 4et toccherà diversi jazz club italiani e si esibirà il prossimo 14 novembre nella prestigiosa cornice della Casa del Jazz di Roma, ospite del Roma Jazz Festival.

Sul palco:

Enrico Valanzuolo, tromba

Luigi Lombardi, pianoforte

Alessandro Vai, contrabbasso

Marco Gagliano, batteria

Special Guest: Giulio Martino, sax tenore

Prossime date:

28/10/26 – Napoli: Bourbon St. Jazz Club

14/11/26 – Roma: Roma Jazz Festival

19/11/26 – Avellino: Spazio Arena

03/12/26 – Taranto: Perbacco Jazz Club

12/12/26 – Acquaviva delle Fonti (BA): Club 1799

05/03/27 – Napoli: HDE Martucci

Bourbon Street Jazz Club, via V. Bellini 52-53, Napoli

Tel.: 338 825 3756

Info Nexus 4et

nexusband25@gmail.com

3931126458

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