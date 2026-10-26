“APPUNTI DI VIAGGIO”, IL NUOVO DISCO DEL NEXUS 4ET

By Fabia Lonz | Published | Nessun commento
Mercoledì 28 ottobre (dalle 21.30), il palco del Bourbon Street Jazz Club di Napoli ospiterà il Nexus 4et, quartetto di jazz contemporaneo, in occasione della prima data del tour di promozione del loro nuovo album, Appunti di Viaggio.
Il disco, uscito da pochi giorni per l’etichetta Encore Music Label, vede la partecipazione del sassofonista Giulio Martino in alcuni brani.
La formazione, composta da Enrico Valanzuolo (tromba e flicorno), Luigi Lombardi (pianoforte), Alessan
L’album Appunti di Viaggio include sette tracce – sei brani originali firmati da Luigi Lombardi ed Enrico Valanzuolo oltre a una reinterpretazione beatlesiana – sviluppando un percorso musicale sospeso tra dimensione reale e immaginaria, capace di trasformare i frammenti della quotidianità in uno sguardo sonoro evocativo e mai scontato, come appuntato nelle note di copertina firmate dal trombettista Luca Aquino.
Forti dell’esperienza maturata su palchi italiani e internazionali, i quattro musicisti daranno
vita a una serata all’insegna del groove e dell’interplay.
Dopo la presentazione napoletana, nelle prossime settimane Nexus 4et toccherà diversi jazz club italiani e si esibirà il prossimo 14 novembre nella prestigiosa cornice della Casa del Jazz di Roma, ospite del Roma Jazz Festival.
Sul palco:
Enrico Valanzuolo, tromba
Luigi Lombardi, pianoforte
Alessandro Vai, contrabbasso
Marco Gagliano, batteria
Special Guest: Giulio Martino, sax tenore
Prossime date:
28/10/26 – Napoli: Bourbon St. Jazz Club
14/11/26 – Roma: Roma Jazz Festival
19/11/26 – Avellino: Spazio Arena
03/12/26 – Taranto: Perbacco Jazz Club
12/12/26 – Acquaviva delle Fonti (BA): Club 1799
05/03/27 – Napoli: HDE Martucci
Bourbon Street Jazz Club, via V. Bellini 52-53, Napoli
Tel.: 338 825 3756
Info Nexus 4et
3931126458
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