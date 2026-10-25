Arriva in libreria Il paradosso della resa (Volume I)

Da qualche giorno è uscito in libreria e sugli store online il primo libro della napoletana Alessia Di Buono, dal titolo Il paradosso della resa (Volume I)

SINOSSI

Due orgogli d’acciaio, un solo campo di battaglia.

Abigail e Thomas sono due forze della natura destinate a scontrarsi. Nessuno dei due è disposto a piegarsi, a cedere un solo centimetro di terreno o a mostrare il fianco. Ogni sguardo è una provocazione, ogni parola una resa dei conti in una guerra fredda dove la posta in gioco è il controllo delle proprie emozioni.

Ma sotto la superficie di una sfida costante, la tensione tra loro cresce fino a diventare soffocante.

Più cercano di respingersi, più l’attrazione li trascina in un vortice di passione e possessione da cui è impossibile fuggire.

In questo primo volume, l’impatto tra i loro mondi farà tremare ogni certezza.

Perché quando due anime così incandescenti si affrontano, la domanda non è chi vincerà… ma chi sopravviverà alla tempesta.

BIOGRAFIA

Alessia Di Buono nasce nel 1985 a Napoli, dove vive e lavora, ma custodisce nel cuore un legame indissolubile con Roma. Il suo percorso affonda le radici nella Storia dell’Arte, nella quale si è laureata, e nel teatro di prosa, un’esperienza professionale pluriennale che l’ha vista impegnata nell’interpretazione di ruoli complessi del repertorio drammatico.

Il lavoro sul palco è stato fondamentale per la sua formazione: incarnare per anni personaggi differenti le ha insegnato ad abitarne la psicologia dall’interno, a comprenderne i nodi intimi e le ombre, affinando una sensibilità che è diventata il vero motore della sua scrittura.

La scrittura stessa non nasce da un piano programmato, ma dall’urgenza improvvisa e prepotente di ascoltare e dare forma a personaggi che hanno preteso di essere raccontati.

Questo libro rappresenta il suo romanzo d’esordio, primo volume di una storia articolata in più parti.

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