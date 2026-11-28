nella foto l’artista coreana Jieun Lim

Dal 2 al 9 dicembre torna Art Days – Napoli Campania, giunto alla sesta edizione con il titolo Ombre azzurre, altissime, ispirato all’immaginario di Anna Maria Ortese. Organizzata da ATTIVA Cultural Projects, la manifestazione disegna una geografia dell’arte contemporanea attraverso ottantanove appuntamenti nelle cinque province della regione (Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno), coinvolgendo cinquanta mostre, trenta eventi culturali e sedici tra musei e fondazioni per mettere in rete istituzioni, spazi indipendenti, gallerie e artisti del territorio.

Il programma, realizzato con il sostegno della Regione Campania, il Matronato della Fondazione Donnaregina – Museo Madre e i patrocini di Comune e Camera di Commercio di Napoli, si sviluppa in quattro sezioni: i Progetti Speciali, l’Agenda dell’Arte, il Public Program e il Premio Generazione.

Tre i Progetti Speciali di questa edizione. Il primo, Put me on a pedestal and allow me to disappoint you, propone l’intervento site-specific dell’artista peruviana Andrea Ferrero frutto di una residenza di quindici giorni a Napoli e realizzato in collaborazione con la storica cioccolateria artigianale Gay-Odin e con la galleria milanese French Place. Nel negozio-laboratorio di vico Vetriera 12 a Chiaia, la Ferrero ha unito tradizione cioccolatiera e ricerca visiva contemporanea usando il cioccolato come materia scultorea per creare maschere e creature (l’opera è visitabile, su prenotazione, dal 5 al 9 dicembre). Attivi nella stessa sezione altri due luoghi storici di Napoli: la Chiesa di Santa Caterina da Siena che ospita ‘Memory Loss’, installazione sonora della DJ e artista sonora berlinese Nunguja Kisalya (sostenuta da Nicoletta Fiorucci Foundation con l’Associazione Dimore Storiche Italiane – Campania), in cui un organo suonato a Londra dialoga in loop con lo strumento seicentesco della chiesa napoletana e La Santissima – Community Hub (ex Ospedale Militare) dove, in collaborazione con la Collezione Fabio Frasca, mercoledì 2 l’artista coreana Jieun Lim presenta l’opera video ‘Dear and Dearest, Chapter II’ e dove si svolgerà (domenica 6, ore 12-24) l’Extra Art Days con il format musicale in vinile Sunday Selecta del collettivo Soul Express. La rassegna si completa con gli incontri del Public Program con cinque incontri su arte, patrimonio, benessere e politiche culturali; la quarta edizione del Premio Generazione con l’Accademia di Belle Arti di Napoli; l’Agenda dell’Arte, con cinquanta mostre tra spazi indipendenti e grandi istituzioni come Capodimonte, Gallerie d’Italia – Napoli, Fondazione Morra e Fondazione Morra Greco, oltre all’apertura coordinata sabato 5 dicembre, in partnership con l’Associazione Napoli Gallery Weekend, delle principali realtà del panorama dell’arte contemporanea napoletano, come Alfonso Artiaco, Andrea Ingenito Contemporary Art, Andrea Nuovo Home Gallery, Galleria Acappella, Gallerie Riunite, Galleria Fonti, Galerie Gisela Capitain, Galleria Lia Rumma, Studio Trisorio, Thomas Dane Gallery, Tiziana Di Caro e Galleria Umberto Di Marino.

Completano il programma trenta iniziative tra visite guidate, performance, laboratori e aperture straordinarie che toccano realtà come il progetto Monte Male a Sant’Arcangelo Trimonte (BN), il Museo Irpino di Avellino, il MAC di Carife (AV), il Museo Archeologico Gigante di Buccino (SA) e la Villa Augustea a Somma Vesuviana (NA). “La sesta edizione di Art Days- concludono gli organizzatori – rinnova così il proprio impegno nella costruzione di una rete culturale capace di attraversare il territorio e metterne in relazione le diverse energie creative. Una settimana di appuntamenti, ed incontri che riconosce nella pluralità dei soggetti coinvolti e nella circolazione delle esperienze una risorsa fondamentale”. Info: www.artdaysnapolicampania.com

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…