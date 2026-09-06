Arte, Scienza e Cultura si incontrano a San Gennaro Vesuviano per la tappa conclusiva del Premio itinerante “Arte e Gusto”

SAN GENNARO VESUVIANO (NA) – Sabato 19 settembre 2026, alle ore 19:30, la Sala Consiliare di San Gennaro Vesuviano ospiterà il convegno culturale e la cerimonia di premiazione di “Arte e Gusto”, appuntamento dedicato alle eccellenze artistiche, scientifiche e territoriali della Regione Campania.

Con una tradizione storica le cui origini risalgono al 26 marzo 1920, la manifestazione ha intrapreso quest’anno un percorso territoriale che ha toccato l’Osservatorio Astronomico “Salvatore Di Giacomo” di Agerola, l’I.S.I.S. “Luigi de’ Medici” di Ottaviano e il Conservatorio “San Pietro a Majella” di Napoli in occasione della Festa della Musica. La tappa di San Gennaro Vesuviano rappresenta la sintesi di questo viaggio multidisciplinare. Nel corso della cerimonia verranno conferiti tre importanti riconoscimenti:

• M° Leonardo Quadrini, Direttore d’orchestra e docente presso il Conservatorio “San Pietro a Majella” di Napoli;

• Dott.ssa Clementina Sasso, Astrofisica e ricercatrice in Fisica Solare presso l’INAF – Osservatorio Astronomico di Capodimonte, impegnata nella missione spaziale ESA/NASA Solar Orbiter;

• Mariù Adamo, Giornalista e autrice del volume Il coraggio di essere donna, presente insieme a Filomena Castaldo, tra le protagoniste del libro.

L’evento proporrà un ricco programma di interventi performativi e culturali:

• Arti Visive e Performative: Lo scultore Antonio Longobardi presenterà il Progetto “ANIMA” insieme al tenore Francesco Malapena, con l’accompagnamento musicale della violinista Bruna Spallino e dell’arpista Giuditta Parisi Elena. Presenti anche l’artista Pasquale Caraviello per la pittura e il poeta Alfredo Pecoraro per la sezione letteraria.

• Mondo della Scuola e Musica: L’Orchestra del Liceo Statale “G. Albertini” di Nola curerà l’animazione musicale della serata.

• Terzo Settore e Fondazioni: Interverranno il Cav. Leonardo Pascucci (Fondazione Papa Clemente XI) e Santina Straccia, Presidente dell’associazione “Vivi La Vita”.

I saluti istituzionali saranno affidati ad Agostino Torino, Sindaco di San Gennaro Vesuviano, e a Matilde D’Ascoli, Presidente del Comitato Fiera Vesuviana di San Gennaro dal 1613. Parteciperanno inoltre i dirigenti scolastici Vincenzo Falco (I.S.I.S. “Luigi de’ Medici” di Ottaviano) e Rosario Cozzolino (Liceo “G. Albertini” di Nola), S.E. Mons. Beniamino Depalma, Arcivescovo-Vescovo emerito di Nola, e il pastry chef Francesco Boccia, già campione del mondo alla Coupe du Monde de la Pâtisserie nel 2015.

L’incontro, promosso con il coordinamento del curatore Antonio Nunziata, sarà condotto e moderato dalla giornalista Romilda Barbato.

L’Associazione Culturale “Il Cibo & l’Arte”, presieduta da Loredana Paolesse,promuove la valorizzazione delle arti e dell’enogastronomia italiana, con particolare attenzione al sostegno dei giovani talenti.

Il suo principale progetto è il

Premio “Arte & Gusto”, nato nel 1920 da un’idea dello chef Loreto Paolesse, con l’obiettivo di riconoscere e sostenere i giovani della sua brigata.

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…