Artecinema GRAN FINALE CON FERDINANDO SCIANNA, ACKROYD & HARVEY

“On The Shore,” a visual art and literature collaboration between poet, novelist and activist Ben Okri, and artists Ackroyd & Harvey. (2021)

Gran finale con l’ultima giornata di Artecinema 31esima edizione. Domenica 11 ottobre al Teatro Augusteo sono previste 6 proiezioni tra cui tre anteprime italiane.

Si comincia alle ore 16 con “Remo Salvadori. Nel Momento”, un toccante film-ritratto sull’opera e il pensiero di Remo Salvadori, scomparso lo scorso maggio, diretto dalla figlia, anch’essa artista e filmmaker, Rebecca Salvadori.

Si prosegue alle ore 16:50 con gli ultimi tre brevi episodi di “Klash! L’arte en acte: Adel Abdssemed, Francis Alÿs, Jimmie Durham”, il progetto diretto da Frank Perrin e Julien Devaux che mette in dialogo tre azioni artistiche radicali e provocatorie che hanno segnato l’arte contemporanea.

Per la sezione Fotografia, verrà proiettato alle ore 17:10 “Ferdinando Scianna. Il fotografo dell’ombra”, il film diretto da Alberto Andò e presentato alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2025. Un dialogo personale tra il regista e il fotografo capace di ripercorrere la storia della Sicilia attraverso il racconto della lunga carriera di Scianna.

Si prosegue con tre anteprime italiane. Alle ore 19 “Dios lo ve” di Alex Guimerà e Guillem Ventura, un ritratto sfaccettato dedicato ad Oscar Tusquets Blanca, , fondatore di BD Barcelona, una delle figure più influenti e provocatorie dell’architettura e del design.

Alle ore 20:50, sarà proiettato “Ackroyd & Harvey: The Art of Activism”, di Fiona Cunningham-Reid, dedicato al duo Heather Ackroyd e Dan Harvey. Il film offre uno sguardo intimo sulla loro vita e sulla loro collaborazione, raccontando l’impegno civile della loro arte, mossa dalla necessità di agire di fronte all’emergenza climatica.

La chiusura di Artecinema 31esima edizione è affidata a “Out of the Picture” (ore 22:25). Il documentario, firmato da An.ash Smolar, va alla ricerca di tutte quelle donne architette escluse dalla storia ufficiale, interrogando le ragioni e i meccanismi di questa invisibilità di genere. Un’opera di storia e di resistenza, dunque, per un’edizione di Artecinema che, come ricordato da Laura Trisorio nella serata di apertura, vede finalmente le artiste donne al centro della narrazione cinematografica sull’arte contemporanea.

Il programma completo della rassegna è pubblicato sul sito www.artecinema.com.

Tutti i film saranno in lingua originale sottotitolati in italiano.

INFORMAZIONI

Serata inaugurale: giovedì 8 ottobre 2026 | h 19.30

Teatro San Carlo, via San Carlo 98, Napoli

Acquisto biglietti artecinema.com o direttamente al botteghino del teatro.

Proiezioni: 9 – 10 – 11 ottobre | h 16.00 – 24.00

Teatro Augusteo, Piazzetta Duca D‘Aosta, 263, Napoli

Ingresso gratuito

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