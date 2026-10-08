ARTECINEMA venerdì 9 ottobre seconda giornata del Festival

Sette i film in programma, due le anteprime mondiali: una dedicata ad Anna Maria Maiolino, insignita nel 2004 dalla Biennale di Venezia del Leone d’oro alla carriera. Il film a lei dedicato, intitolato “Anna and the Infinite Line. The Forgotten Her Story”, (Teatro Augusteo ore 20), è un suo ritratto intimo realizzato dalla regista Clara Peltier. Nata nel 1942 ed emigrata in Sud America da bambina, l’artista, attraverso diversi mezzi espressivi, ha dedicato la sua vita creativa all’esplorazione di temi quali la migrazione, la memoria, il corpo.

“Sono un’artista per caso – dichiara Anna Maria Maiolino – L’arte è stata la via di sopravvivenza che ho incontrato. Tutto è cominciato in Calabria dove vivevo da bambina immersa in una manualità sacra e quotidiana: la vendemmia, il pane fatto in casa, la manipolazione della terra. Il contatto con gli elementi primordiali faceva parte della normalità. Quell’infanzia mi ha insegnato la memoria tattile. Quando nel 1991 ho incontrato per la prima volta l’argilla è stato come tornare al passato”.

In anteprima mondiale anche il film “Elisabetta Di Maggio. Leaves of Me”, regia di Alessandra Galletta (Teatro Augusteo ore 19) che racconta l’artista che usa il bisturi chirurgico su una infinita varietà di supporti, dalla carta velina, alle foglie vegetali, dal sapone, alla porcellana, alle pareti intonacate. La sua ricerca è una riflessione metaforica sulla condizione umana.

“Il film nasce dalla mia trentennale amicizia con Elisabetta Di Maggio – dichiara Alessandra Galletta – e da una conversazione libera nel suo studio veneziano. Per giorni abbiamo parlato di natura, reti, capillari e poesia: Withman, Zanzotto, ma soprattutto la sua. Il film invita a entrare nel suo mondo per semplificarlo: è il ritratto di un’artista e, insieme, il racconto in presa diretta di una ricerca, di come un’opera nasca dall’osservazione, dall’ascolto, dalla memoria e dalla necessità di rendere visibile ciò che normalmente resta nascosto”

Il programma completo della rassegna è pubblicato sul sito www.artecinema.com.

Tutti i film saranno in lingua originale sottotitolati in italiano.

INFORMAZIONI

Serata inaugurale: giovedì 8 ottobre 2026 | h 19.30

Teatro San Carlo, via San Carlo 98, Napoli

Acquisto biglietti artecinema.com o direttamente al botteghino del teatro.

Proiezioni: 9 – 10 – 11 ottobre | h 16.00 – 24.00

Teatro Augusteo, Piazzetta Duca D‘Aosta, 263, Napoli

Ingresso gratuito

L’iniziativa è promossa e finanziata dal Comune di Napoli nell’ambito della programmazione culturale 2026.

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