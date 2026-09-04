Assistente infermiere, formazione al palo. Il Movimento: «Regione ferma da 13 mesi su standard formativo, si intervenga presto»

Il segretario del sindacato datoriale Nicola Troisi: «Quando il mercato indica con precisione di cosa ha bisogno, l’amministrazione impiega più di un anno per non produrre l’atto che serve. Il quadro nazionale è definito: manca solo la Campania. Se entro trenta giorni non arriva nulla, valuteremo ogni iniziativa a tutela delle agenzie accreditate e dei cittadini in attesa»

NAPOLI – Il Movimento Libero e Autonomo delle Scuole di Formazione Autofinanziate chiede alla Regione Campania di adottare entro trenta giorni il provvedimento attuativo della DGR n. 543 del 6 agosto 2025, approvando lo standard professionale e formativo di dettaglio del profilo di Assistente Infermiere, inserendo la qualificazione nel Repertorio Regionale dei Titoli e delle Qualificazioni e abilitando la generazione del Codice Unico Percorso sulla piattaforma SILF Monitoraggio. Chiede inoltre la convocazione di un tavolo tecnico con le agenzie formative accreditate.

«Non stiamo chiedendo un favore, stiamo chiedendo che venga completato un atto che la Regione ha deliberato da sola tredici mesi fa», dichiara il Segretario Politico Nicola Troisi. «La Giunta ha recepito l’Accordo Stato-Regioni ad agosto 2025 e poi si è fermata. Il profilo è entrato nel contratto nazionale della sanità, le aziende lo cercano, i cittadini lo chiedono, e in Campania semplicemente non esiste. Non esiste perché manca una firma».

«C’è un vuoto regolamentare su una delle poche qualificazioni con una domanda occupazionale reale e immediata», prosegue Troisi. «Si parla ogni giorno di disallineamento tra formazione e mercato del lavoro, e quando il mercato indica con precisione di cosa ha bisogno l’amministrazione impiega più di un anno per non produrre l’atto che serve. Il danno lo subiscono i disoccupati campani che potrebbero qualificarsi e non possono».

Con la sentenza n. 14262/2026 il TAR Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro il DPCM 28 febbraio 2025, di recepimento dell’Accordo Stato-Regioni 3 ottobre 2024 n. 176/CSR istitutivo del profilo. Il quadro nazionale risulta così consolidato, anche sul piano contrattuale, essendo l’Assistente Infermiere inserito nell’Area assistenti dei profili del ruolo socio-sanitario dal CCNL del Comparto Sanità 2022-2024. In Campania l’Accordo è stato recepito con la DGR n. 543/2025, che ha autorizzato le agenzie formative accreditate ai sensi della DGR n. 136/2022 a erogare i relativi percorsi. Con avviso pubblicato sul portale SILF la stessa Amministrazione regionale ha dato atto che alla delibera «non è seguito alcun successivo provvedimento attuativo» e che solo dopo tale atto sarà possibile attivare il percorso formativo, precisando che nelle more ogni indicazione in merito può risultare «fuorviante e potenzialmente ingannevole». Dal 23 luglio 2025 i precedenti profili di OSS e OSSS risultano oscurati nel RRTQ.

«Manca solo la Campania», conclude Troisi. «Restiamo a disposizione dell’Assessorato per ogni contributo tecnico utile ad accelerare l’adozione dell’atto. Ma se entro trenta giorni non arriva nulla, valuteremo ogni iniziativa a tutela delle agenzie accreditate e dei cittadini in attesa».

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