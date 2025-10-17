Attentato a Ranucci, Russo (Lista Fico): “Solidarietà: attacco gravissimo, l’antimafia sta con chi cerca la verità”

Napoli, 17 ott. — “Esprimo la mia piena solidarietà a Sigfrido Ranucci per il vile attentato che nel pomeriggio ha distrutto la sua auto davanti casa. Un ordigno capace di uccidere rende l’accaduto di gravità estrema e chiama tutte le istituzioni a una risposta immediata. Chiunque fa antimafia vede in Ranucci un faro per l’onestà e la professionalità con cui porta avanti le sue inchieste. Auspico ci siano indagini rapide e protezione adeguata per Ranucci così come tutti i giornalisti sotto minaccia. La nostra Regione starà sempre dalla parte di chi cerca la verità, sempre”. A dirlo Giovanni Russo, capolista a Napoli alle prossime Regionali per la lista Fico Presidente.