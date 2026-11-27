Alla prima edizione del Premio Prisma, promosso dalla Fondazione Cultura&Innovazione ETS, riconosciuto l’impegno dell’impresa campana nei servizi ambientali, nelle bonifiche e nella promozione del dialogo tra istituzioni e mondo produttivo. Dalla firma del primo Patto di legalità con la Regione Campania all’organizzazione di incontri nazionali sulle politiche ambientali

Un’impresa che opera nella tutela ambientale e che ha scelto di affiancare all’attività industriale un impegno concreto nella diffusione della cultura della legalità e nella costruzione di occasioni di confronto tra istituzioni e mondo produttivo. È questa la motivazione alla base del riconoscimento assegnato a G.F. Service Srl, azienda con sede a Bacoli, nell’ambito della prima edizione del Premio Prisma, il riconoscimento alle imprese che creano valore condiviso, promosso dalla Fondazione Cultura&Innovazione ETS in collaborazione con HUB Srl e con il patrocinio della Camera dei Deputati.

La cerimonia si è svolta nella Sala della Regina di Palazzo Montecitorio a Roma, alla presenza del vicepresidente della Camera Sergio Costa, dove l’impresa guidata dal CEO Giovanni Fiore, affiancato dal founder Giuseppe Fiore e dal CFO Bruna Fiore, è stata premiata nella categoria “Sostenibilità”. Una motivazione che riconosce non soltanto il lavoro svolto nel settore dei servizi ambientali, della gestione dei rifiuti e delle bonifiche, ma anche la volontà di restituire valore alla collettività attraverso iniziative di sensibilizzazione, responsabilità e collaborazione istituzionale.

Tra le tappe più significative del percorso aziendale figura la sottoscrizione, nel giugno 2025, del primo Patto di legalità pubblico-impresa in Campania, siglato a Bacoli tra G.F. Service e la Presidenza della II Commissione speciale Anticamorra e Beni confiscati della Regione Campania. Un’iniziativa che ha rappresentato un passaggio importante nel rapporto tra attività imprenditoriale e istituzioni, con l’obiettivo di promuovere strumenti di orientamento e collaborazione sui temi della legalità e della trasparenza.

Un altro momento significativo è stato l’incontro “Ambiente e normativa: 20 anni di evoluzione, dal Testo Unico al Decreto Terra dei Fuochi”, organizzato da G.F. Service insieme ad Assoreca il 7 maggio 2026 al Castello Aragonese di Baia, a Bacoli, nell’ambito degli Assoreca Days, moderato da Silvia Paparella. L’appuntamento ha riunito rappresentanti delle istituzioni, enti di controllo e operatori del settore per discutere dell’evoluzione della normativa ambientale, delle bonifiche e delle prospettive per il sistema produttivo. Tra i partecipanti il vicepresidente della Camera Sergio Costa, l’assessora regionale all’Ambiente Claudia Pecoraro, il commissario unico per la Terra dei Fuochi Giuseppe Vadalà, il direttore generale di Arpa Campania Luigi Stefano Sorvino e il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione, insieme a Giovanni Fiore e al presidente di Assoreca Angelo Merlin.

Un confronto che ha posto al centro la necessità di rendere più efficaci le politiche ambientali e di rafforzare la collaborazione tra pubblico e privato, riconoscendo nella tutela del territorio una responsabilità condivisa e una componente strategica dello sviluppo economico.

È proprio questa dimensione a caratterizzare la motivazione del Premio Prisma: «La sostenibilità assume qui anche una dimensione civile. Alla tutela dell’ambiente si accompagna la volontà di mettere in comune esperienze e competenze, creando occasioni di dialogo tra istituzioni e mondo produttivo». Il riconoscimento valorizza dunque un modello d’impresa nel quale le competenze tecniche diventano anche uno strumento di partecipazione e crescita collettiva.

Per G.F. Service, il premio ricevuto a Montecitorio rappresenta un riconoscimento al percorso intrapreso negli ultimi anni e al ruolo che un’impresa di famiglia radicata nel territorio può svolgere nel promuovere una cultura della responsabilità ambientale e della legalità. Un impegno che, partendo da Bacoli, punta a contribuire al dibattito nazionale sulle sfide ambientali e sulle condizioni necessarie per uno sviluppo sostenibile.

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