BARRA, CONTOVAS(FDI): “AVANTI CON LA RIQUALIFICAZIONE DELL’EX CINEMA MAESTOSO”

“Finalmente dopo anni di indifferenza e negligenza sono stati sbloccati i fondi per i lavori di riqualificazione dell’ex cinema Maestoso di Barra, chiuso agli inizi degli anni duemila successivamente acquisito al patrimonio comunale e sino ad oggi completamente abbandonato”. Lo ha affermato in una nota Giorgio Contovas, responsabile del circolo territoriale di Fratelli d’Italia della VI municipalità di Napoli. “In seguito alle mie denunce e segnalazioni si inizia a vedere uno spiraglio di luce, la ricostruzione dell’ex cinema Maestoso è di grande rilevanza per il quartiere, questo intervento dovrebbe valorizzare tutto il territorio contribuendo alla sua vitalità. L’obiettivo generale è quello di creare un centro polifunzionale in cui tenere laboratori con protagonisti i ragazzi della zona. Rafforzare la presenza culturale, e ricettiva mediante il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente – ha aggiunto Contovas – è fondamentale per cambiare il volto all’intera città e restituire spazi vitali ai cittadini. Con il nuovo centro polifunzionale di Barra si potrà valorizzare la storia di questa comunità, crediamo inoltre, che la cultura e l’aggregazione siano strumenti di crescita sociale”.