“Benessere intestinale ad ogni età” al Centro Medico SYNLAB Igea di Sant’AntimoNuovo appuntamento del ciclo “La Salute in un Talk”

Prosegue il percorso di informazione e sensibilizzazione promosso da SYNLAB SDN con il format “La Salute in un Talk”, il ciclo di incontri gratuiti e aperti al pubblico pensato per avvicinare i cittadini ai temi della prevenzione e della medicina specialistica attraverso un linguaggio chiaro, diretto e partecipativo.

Il progetto, ormai consolidato sul territorio campano, si conferma uno spazio di confronto tra medici e cittadini, dove informazione scientifica e dialogo si incontrano per favorire una maggiore consapevolezza della salute nelle diverse fasi della vita.

Il prossimo appuntamento, dal titolo “Benessere intestinale ad ogni età. Dall’infanzia alla menopausa”, si terrà giovedì 26 febbraio 2026 alle ore 18:30 presso il Centro Medico SYNLAB Igea di Sant’Antimo.

L’incontro sarà dedicato all’approfondimento dei cambiamenti dell’intestino nelle varie fasi della vita: dall’infanzia all’età adulta, fino alla perimenopausa e alla menopausa. Si parlerà di microbiota, ormoni, stile di vita e dei segnali da non sottovalutare. Gli specialisti guideranno il pubblico alla scoperta dei principali fattori di rischio, dei sintomi più comuni e delle strategie utili per prendersi cura del proprio benessere intestinale in modo consapevole e informato.

Interverranno il dott. Emilio Montemarano, Direttore Sanitario, i gastroenterologi dott. Italo Sorrentini e dott. Guido Bile, la ginecologa e Direttrice Sanitaria dott.ssa Iolanda Iannella, la biologa del laboratorio di Pagani dott.ssa Maria Pepe.

Il confronto multidisciplinare offrirà una visione completa e integrata del tema, evidenziando l’importanza della prevenzione e della collaborazione tra diverse figure specialistiche. Al termine dell’incontro, i partecipanti riceveranno un voucher per usufruire gratuitamente, entro il 28 marzo 2026, di una consulenza specialistica con uno dei professionisti coinvolti e di un’ecografia addominale.

La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria tramite invio di richiesta all’indirizzo e-mail: eventi.campania@synlab.it