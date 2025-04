Bianco al NEST di Giuseppe Tantillo

Con Valentina Carli e Giuseppe Tantillo

Dopo il successo in “Mare Fuori”, Giuseppe Tantillo arriva al Nest con lo spettacolo “Bianco” in scena il 5 aprile (ore 20) e il 6 aprile (ore 18). Sul palco, insieme allo stesso Tantillo, Valentina Carli.

Sinossi

Mia e Lucio si conoscono un pomeriggio nel reparto di oncologia dell’ospedale locale.

Hanno rispettivamente 37 e 40 anni. E se non fosse che sono entrambi terrorizzati dall’idea di morire, si accorgerebbero subito che non si tratta di un incontro qualunque.

Ma come si fa a riconoscere la vita mentre si sta guardando in faccia la morte? Ed è possibile immaginare

un futuro se non si è sicuri di avercelo?

È più o meno da qui che Bianco parte per raccontare l’incontro tra due anime che, per potersi afferrare, devono prima di tutto riuscire a restare attaccate ai propri corpi.



Note a margine

Col passare degli anni, quando il tempo davanti appare sempre meno e i capelli pian piano si imbiancano, si tende a guardare al passato, rifugiandosi proustianamente nei ricordi, alla ricerca di un tempo perduto che, col pensiero e la tinta per capelli, ci si illude di poter ritrovare. È questo il modo in cui funzionano più o meno tutti gli esseri umani, almeno quelli che hanno la fortuna di invecchiare.

Ma se in età giovanile ci si trova davanti a una diagnosi spaventosa, allora tutto cambia. E la vita si trasforma in una disperata ricerca del tempo futuro, un tempo sconosciuto e attraente, dalle tinte forti, al quale è impossibile pensare di rinunciare. E a quel punto persino la vecchiaia viene idealizzata. Che poi in

fondo, a pensarci bene, la durata della vita è appena sufficiente ad elaborare l’idea della morte. E la vecchiaia, da molti, vista come un’ingiusta punizione, è in realtà una fedele alleata, che col suo carico di bruttezza e sofferenza, ci aiuta a separarci dalle gioie e dalla bellezza per renderci più sopportabile la fine.

Bianco affronta dunque il tema del tempo e di come la malattia ne modifichi la percezione.

E lo fa con un tono leggero, l’unico adatto ad affrontare certi argomenti.

Si tratta quindi di una commedia che, come tutte le opere che non si prefiggono come fine unico il puro

intrattenimento, cerca (invano) di trovare un senso alla nostra presenza su questo pianeta.



Per info e prenotazioni whatsapp: 081 19521956 / +39 3208681011

Servizio di navetta gratuita A/R Piazza Bovio – NEST – Piazza Bovio con prenotazione obbligatoria via whatsapp: +39 3208681011