Torna l’appuntamento più atteso dell’anno per gli amanti dello shopping: venerdì 27 novembre il Centro commerciale Campania di Marcianise celebra il Black Friday con una giornata interamente dedicata al risparmio e alla convenienza.

Per l’occasione, tantissimi punti vendita della galleria – dall’abbigliamento all’elettronica, passando per bellezza, casa, sport e ristorazione – proporranno sconti esclusivi, offerte speciali e promozioni dedicate, pensate per soddisfare ogni esigenza e anticipare i regali in vista delle festività natalizie.

La voglia di convenienza parte però già prima del 27 novembre: per non farsi cogliere impreparati e pianificare al meglio i propri acquisti, i clienti possono scoprire in anteprima una selezione delle promozioni attive consultando la pagina dedicata sul sito ufficiale del Centro all’indirizzo: https://campania.klepierre.it/offerte.

Con questa nuova edizione del Black Friday, il Campania conferma ancora una volta la propria attenzione verso i visitatori, impegnandosi costantemente a offrire non solo un’ampia proposta commerciale, ma anche tante iniziative e opportunità di risparmio capaci di rendere ogni visita un’esperienza piacevole, conveniente e su misura per tutta la famiglia.

Per aggiornamenti sugli eventi e dettagli: www.campania.com

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