BUFALA FEST 2026: TORNA CASA COLDIRETTI, DAL 2 AL 6 SETTEMBRE DEGUSTAZIONI, LABORATORI E FILIERE D’ECCELLENZA 

Tutti i giorni incontri e “Laboratori del gusto non stop” dalle ore 12.30 alle ore 23

Torna l’appuntamento più atteso dell’estate campana. Dal 2 al 6 settembre, in occasione del Bufala Fest, riapre le porte Casa Coldiretti, lo spazio di Coldiretti Campania dedicato al racconto autentico dell’agricoltura e del cibo a km0.

Tutti i giorni, dalle 12.30 alle 23.00, un programma no-stop di laboratori del gusto, workshop e incontri promosso da Coldiretti Campania in collaborazione con Campagna Amica, Coldiretti Pesca, Coldiretti Giovani Campania, Coldiretti Donne Campania, Aprol Campania, Consorzio Tutela Vini dei Campi Flegrei e Ischia, ONAF Delegazione di Napoli, Consorzio di Tutela del Provolone del Monaco DOP, Caseificio Pontereale, Epaca, Terranostra e Casartigiani.

Cuore di Casa Coldiretti sarà l’Agribar, il gusto a km0 dove sono attese tutte le autorità in visita al Bufala Fest, gli addetti ai lavori e tanti ospiti a sorpresa oltre ad ospitare convegni ed approfondimenti sul mondo agricolo e del mare.

Ogni sera, dalle 20, laboratori no-stop di degustazione guidata con ONAF, Consorzio Vini e APROL Campania. “Casa Coldiretti al Bufala Fest è la vetrina dell’agricoltura che crea valore, occupazione e identità – dichiarano il presidente di Coldiretti Campania Ettore Bellelli e il direttore regionale Salvatore Loffreda– Dal latte al vino, dal miele ai fiori, portiamo al grande pubblico le filiere che rendono la Campania unica al mondo”.

GLI APPUNTAMENTI GIORNO PER GIORNO

Mercoledì 2 settembre si parte con il minicorso di degustazione formaggi a cura di ONAF Napoli (ore 14.00), il workshop di Terra Felix (16.00) e l’apertura dell’Agribar (17.00). Alle 17.15 “Bicchieri in fiore e fiore liquido” a cura di Annachiara Iodice di Donne Coldiretti. Alle 17.30 l’inaugurazione ufficiale di Casa Coldiretti. Dalle 20.30 i laboratori no-stop ONAF, Vini Campi Flegrei e Ischia e APROL Campania.

Giovedì 3 settembre focus su Campania Bio (ore 16.00) e la grande novità 2026: “Millefiori in Casa Coldiretti”, laboratorio sul miele a cura dell’azienda agricola Fattoria Biagino (17.00). Spazio alla creatività con il “Plant Lab” della consulta florovivaistica Coldiretti Campania (18.00) e il “Flower Lab” a cura della Cooperativa del Golfo Donne Coldiretti (19.00).

Venerdì 4 settembre protagonista la Bufala e la creatività rurale: laboratori di degustazione di Mozzarella di Bufala Campana DOP del caseificio Pontereale (14.30), workshop “Mani in Zucca” a cura di Emily Turino del Giardino delle Zucche di Pignataro Maggiore (16.30), Assemblea Donne e Giovani Coldiretti Napoli (17.30), workshop “NutriHub” di Francesca Marino (18.30) e “Calici e Fili di latte” con Marina Reale e Maria Furgiero (19.30).

Sabato 5 settembre spazio all’artigianato con “Suoni e Mani di Napoli” a cura di Officina della Tammorra di Paola Gargiulo Donne Casartigiani (16.00) e alla pesca con l’incontro “Pescaturismo in Campania: problematiche ed opportunità” con Salvatore Ioviero e Fulvio Giugliano di Coldiretti Pesca (17.30), oltre al workshop “Un Fiore da indossare” di Candida Piscitelli (19.00).

Domenica 6 settembre chiusura dedicata alle DOP: degustazione e lavorazione dal vivo del Provolone del Monaco DOP a cura del Consorzio di Tutela (14.30 e 20.00), nuovo appuntamento con l’artigianato napoletano, l’incontro sulla “Filiera euromediterranea del tonno rosso” con Nicoletta De Virgilio, Resp. Coldiretti Filiera Tonno, e Fulvio Giugliano (17.30) e il secondo laboratorio del miele “Millefiori in Casa Coldiretti” con l’azienda La Castelluccia (18.30).

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…