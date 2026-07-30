Buoni libro 2025/2026, al via la consegna delle cedole a Casalnuovo di Napoli

Casalnuovo di Napoli, 30 luglio 2026 – Prende il via in questi giorni la distribuzione dei buoni-libro relativi all’anno scolastico 2025/2026, destinati alle famiglie degli studenti delle Scuole Secondarie di I e II grado di Casalnuovo di Napoli. L’iniziativa, promossa dall’Area Direzione Servizi alla Persona – Servizio Istruzione e Attività Formative del Comune, rappresenta un importante sostegno economico per le famiglie in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico.

La consegna delle cedole si sta svolgendo presso l’Auditorium dell’Area Servizi alla Persona, in via Campana, all’interno del parcheggio comunale, con orario dalle 9:00 alle 13:00. Il calendario prevede una giornata dedicata a ciascun istituto scolastico: lunedì 27 luglio per l’Aldo Moro, martedì 28 luglio per il Raffaele Viviani, mercoledì 29 luglio per l’Enrico De Nicola, giovedì 30 luglio per il Ragazzi d’Europa e venerdì 31 luglio per l’I.I.S.S. Giancarlo Siani.

Il Sindaco Giovanni Nappi sottolinea l’importanza di questa misura di sostegno alle famiglie del territorio. “I buoni-libro rappresentano un aiuto concreto per tante famiglie di Casalnuovo di Napoli, in un momento in cui le spese scolastiche pesano sempre di più sui bilanci familiari. È mio impegno garantire efficienza e puntualità in questo servizio, organizzando la consegna in modo chiaro e scaglionato per evitare disagi ai cittadini.”

Il Sindaco invita tutti i genitori interessati a rispettare il calendario stabilito per la propria scuola di riferimento, ricordando che i richiedenti dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento e, in caso di ritiro da parte di persona incaricata, della relativa delega.

Per eventuali informazioni è possibile contattare il numero 081-5214373.

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