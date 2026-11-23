Domani, 24 novembre, dalle 7 alle 14. Cibo sano, tracciabile e di stagione per pazienti, familiari e personale sanitario

La salute passa anche dalla tavola. E domani, martedì 24 novembre, lo dimostrerà ancora una volta il mercato contadino di Campagna Amica per la Salute, che ritorna all’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno.

L’iniziativa, curata da Coldiretti Salerno, rientra nel patto nazionale tra agricoltori e medici siglato dalla Federazione con le Fondazioni Campagna Amica e Aletheia. L’obiettivo è chiaro: promuovere cibo sano e tracciabile, contrastando quello ultraprocessato, e allargare il concetto di salute oltre i reparti e gli ambulatori.

La cura resta affidata alla professionalità di medici e operatori sanitari, ma la prevenzione passa anche dalla qualità del cibo, dalla consapevolezza dei consumatori e dal legame con una terra capace di offrire prodotti autentici, sani e riconoscibili.

Dalle ore 7 alle ore 14 pazienti, accompagnatori e personale sanitario potranno acquistare le eccellenze della filiera corta, con particolare attenzione ai prodotti ortofrutticoli di stagione. Non mancheranno uova e formaggi freschi, olio extravergine e miele, tra i più richiesti nelle tappe precedenti.

“Un appuntamento diventato stabile grazie alla grande disponibilità e all’ospitalità della struttura e del suo personale, con in testa il direttore generale, l’avvocato Nicola Cantone – spiega il direttore di Coldiretti Salerno, Vincenzo Tropiano -. Ma anche grazie all’alto gradimento manifestato da quanti lo hanno visitato, apprezzando la salubrità dei prodotti proposti dai nostri agricoltori”.

“Campagna Amica per la Salute” si propone di difendere i consumatori attraverso la prevenzione alimentare. Il consumo di prodotti freschi, locali e di stagione, inserito in uno stile di vita sano, contribuisce a ridurre il rischio di patologie non trasmissibili.

La presenza del mercato in ospedale accorcia le distanze tra i luoghi della produzione e quelli della cura, trasformando il Ruggi d’Aragona in un presidio di educazione alla salute. La corretta educazione alimentare passa dalla conoscenza della stagionalità, dalla trasparenza della filiera e dalla riscoperta dei principi della Dieta Mediterranea. Un patrimonio culturale e nutrizionale che appartiene profondamente alla Campania e che il progetto ha riportato al centro delle scelte quotidiane.

Il percorso prosegue a dicembre con un’importante iniziativa prenatalizia in programma il 16 dicembre. Oltre al già collaudato Mercato di Campagna Amica, è in preparazione una piacevole sorpresa per tutti i salernitani, che sarà rivelata nei prossimi giorni.

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