Un Protocollo d’Intesa per mettere i dati raccolti direttamente negli allevamenti al servizio della filiera del Provolone del Monaco DOP, sostenere gli allevatori conferenti e rafforzare qualità, efficienza e sostenibilità delle produzioni. È stato sottoscritto questa mattina, nell’ambito della seconda giornata di CampaniAlleva Expo 2026, il “Protocollo di Intesa e Convenzione Operativa Quadro” tra Associazione Italiana Allevatori (AIA), Associazione Allevatori della Campania e del Molise (AACM), Consorzio di Tutela del Provolone del Monaco DOP e Consorzio per la Sperimentazione, Divulgazione e Applicazione di Biotecniche Innovative (ConSDABI).

La sottoscrizione del Protocollo ha concluso il convegno “Il valore parte dalla stalla – Filiere, dati e territorio per rafforzare il reddito degli Allevatori”, tenutosi presso la Sala Convegni del CECAS di Benevento e moderato dal Direttore Generale AIA Nicola Di Noia. Sono intervenuti il Presidente AIA e Presidente Nazionale Coldiretti Ettore Prandini, il Presidente AACM Davide Minicozzi, l’assessore all’Agricoltura della Regione Campania Maria Carmela Serluca, il Prof. Vincenzo Peretti, Direttore Scientifico del Consorzio di Tutela del Provolone del Monaco DOP, il Presidente di Filiera Italia Luigi Scordamaglia e il Prof. Giuseppe Campanile dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Alla sottoscrizione ha presenziato anche il Sindaco di Benevento Clemente Mastella.

Il Protocollo disciplina un quadro stabile di collaborazione per la valorizzazione del dato zootecnico nell’ambito della filiera del Provolone del Monaco DOP. AIA e AACM mettono a disposizione competenze, sistemi e procedure per la raccolta, la validazione tecnica, l’organizzazione e la trasmissione dei dati produttivi, con l’obiettivo di sviluppare servizi di filiera a supporto degli allevatori conferenti.

Tra le attività previste rientrano report, indicatori e analisi relativi a produttività, efficienza aziendale, sostenibilità, benessere animale e qualità della produzione. Particolare attenzione è riservata alla qualità del latte: l’allegato operativo contempla report mensili sui parametri qualitativi del latte degli allevatori conferenti, funzionali anche al pagamento del latte per qualità, oltre al monitoraggio dei trend produttivi e ad attività formative rivolte agli operatori della filiera.

Il Protocollo riserva inoltre specifica attenzione alla razza bovina Agerolese, strettamente legata alla filiera del Provolone del Monaco DOP. Il ConSDABI assume l’impegno di adottare azioni per la conservazione della razza e iniziative volte a favorire l’incremento del patrimonio di bovini Agerolesi.

La sottoscrizione avvenuta a CampaniAlleva costruisce così una cornice operativa che parte dalla stalla e arriva alla valorizzazione del prodotto, mettendo in relazione allevatori, Sistema Allevatori, ricerca e Consorzio di Tutela.

Il Protocollo decorre dalla data di sottoscrizione e resterà efficace fino al 31 dicembre 2029, senza rinnovo tacito.

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