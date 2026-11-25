È tutto pronto per l’inizio della quarta edizione di CampaniAlleva: mancano meno di quarantotto ore ad Expo 2026. La fiera zootecnica più importante del Meridione, però, guarda già oltre e lancia una proposta per il futuro: dotare Benevento e le aree interne di un vero polo fieristico, moderno e attrezzato, capace di ospitare grandi manifestazioni ed eventi di rilievo nazionale e internazionale.

La proposta è stata avanzata questa mattina dal presidente dell’Associazione Allevatori della Campania e del Molise e del CECAS, Davide Minicozzi, e ribadita nella conferenza stampa di presentazione di CampaniAlleva Expo 2026, tenutasi presso il CECAS di contrada Olivola alla presenza delle autorità politiche comunali e provinciali.

Un tema che nasce proprio dalla crescita esponenziale raggiunta dalla manifestazione in quattro anni e che trova il pieno sostegno dell’AACM e del direttore Augusto Calbi. La quarta edizione di CampaniAlleva conferma infatti dimensioni e capacità organizzative sempre maggiori, ponendo allo stesso tempo il tema della sostenibilità futura di eventi di questa portata in assenza di una struttura fieristica stabile.

«Solo dei matti come noi, nel senso buono del termine, potrebbero pensare di organizzare una fiera delle dimensioni di CampaniAlleva pur senza contare sull’Ente Fiera a garanzia della sostenibilità della manifestazione», ha sottolineato il direttore Calbi.

Il primo passaggio indicato dall’AACM riguarda, dunque, la costituzione di un Ente Fiera, ritenuto ormai imprescindibile per assicurare una gestione stabile e una programmazione continuativa della manifestazione. A questa esigenza organizzativa se ne affianca, però, una seconda, di carattere infrastrutturale: disporre di spazi adeguati alla crescita di CampaniAlleva e, più in generale, allo sviluppo di un sistema fieristico capace di servire l’intero territorio.

Da qui la proposta avanzata da Minicozzi e sostenuta dall’intera AACM: individuare, in prossimità della città, un’area idonea alla realizzazione di un polo fieristico moderno, funzionale e attrezzato, capace di ospitare non soltanto CampaniAlleva, ma anche fiere, esposizioni, congressi e altre iniziative di rilievo nazionale e internazionale.

«Le aree interne hanno bisogno di una nuova visione, ma soprattutto di infrastrutture capaci di trasformare le grandi potenzialità che abbiamo in opportunità concrete – ha spiegato Minicozzi –. Abbiamo produzioni, imprese, tradizioni e competenze, ma senza spazi adeguati diventa difficile costruire grandi progetti. L’idea è quella di una struttura con una dimensione sovracomunale, aperta a tutto il territorio e realizzata attraverso una collaborazione tra pubblico e privato, mettendo insieme istituzioni, imprese, associazioni e organizzazioni territoriali. Non vogliamo mettere in discussione ciò che già esiste, ma valorizzarlo e metterlo a sistema, dotando le aree interne di un’infrastruttura che oggi manca».

CampaniAlleva diventa così il punto di partenza di un progetto più ampio. La crescita della manifestazione ha dimostrato la capacità del territorio di richiamare allevatori, operatori, associazioni e migliaia di visitatori anche da fuori regione; allo stesso tempo, ha fatto emergere la necessità di creare le condizioni strutturali perché esperienze di queste dimensioni possano crescere ulteriormente e diventare occasioni permanenti di sviluppo.

«CampaniAlleva ci dimostra che il nostro territorio può essere protagonista e avere una rilevanza ben oltre i confini regionali – ha concluso Minicozzi –. Dobbiamo avere il coraggio di lavorare insieme per una struttura che non appartenga a un singolo Comune o a una singola realtà, ma che rappresenti un’opportunità per tutti. Unire i territori e creare una porta delle aree interne verso l’Italia e il mondo: questa è la sfida che vogliamo raccogliere».

Il progetto del polo fieristico ha rappresentato così uno dei temi centrali della conferenza che ha accompagnato la presentazione della quarta edizione di CampaniAlleva Expo.

Da venerdì 27 a domenica 29 novembre il CECAS di Benevento ospiterà tre giornate dedicate alla zootecnia, con mostre nazionali e interregionali, convegni e workshop, biodiversità, attività equestri, show cooking e degustazioni.

CampaniAlleva Expo 2026 sarà aperta al pubblico con ingresso gratuito. Il programma completo, con orari, aree e appuntamenti, è disponibile sul sito ufficiale www.campanialleva.it e sui canali social della manifestazione.

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