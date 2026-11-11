Campi Flegrei, Zabatta: «Trasformiamo la solidarietà in un aiuto concreto per le comunità colpite dal bradisismo». Dall’Ordine dei Medici di Napoli oltre 12mila euro alla Regione Campania

Napoli, 11 novembre 2026 – Oltre 12mila euro a sostegno delle comunità dei Campi Flegrei che continuano a fare i conti con le conseguenze del bradisismo. È il contributo raccolto dall’Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Napoli e provincia, consegnato questa mattina alla Regione Campania nel corso di un incontro con l’assessora regionale alla Protezione civile, Fiorella Zabatta, e il consigliere regionale Carlo Ceparano, vicepresidente della V Commissione consiliare Sanità e Sicurezza sociale.

La somma è il risultato dell’intero incasso della Festa dei Giovani dello scorso 23 settembre, promossa dall’Ordine dei Medici, e delle ulteriori donazioni pervenute nelle settimane successive. Un’iniziativa che ha visto in prima linea soprattutto giovani medici e odontoiatri, protagonisti di una raccolta fondi nata con l’obiettivo di offrire un sostegno concreto alle famiglie del territorio flegreo.

A consegnare simbolicamente il contributo è stato il presidente dell’Ordine, Bruno Zuccarelli, accompagnato dal presidente della Commissione Albo Odontoiatri, Pietro Rutigliani, e dal componente CAO Claudio Gammella.

«Quella di oggi è una bella testimonianza di solidarietà e responsabilità collettiva. Voglio ringraziare l’Ordine dei Medici di Napoli, i giovani professionisti che si sono mobilitati e tutti coloro che hanno contribuito alla raccolta. I Campi Flegrei non sono soltanto un territorio che affronta una condizione di particolare complessità dal punto di vista del rischio sismico e vulcanico: sono comunità, famiglie, persone che hanno bisogno di sentire concretamente la vicinanza delle istituzioni e della società civile – dichiara Fiorella Zabatta, assessora regionale alla Protezione civile –. Come Regione abbiamo il dovere di accompagnare queste comunità, non soltanto attraverso le attività di prevenzione e gestione dell’emergenza, ma anche sostenendo iniziative capaci di incidere concretamente sulla vita delle persone. Per questo vogliamo lavorare affinché queste risorse possano tradursi in un progetto specifico, condiviso e realmente utile alla popolazione. La solidarietà è importante, ma lo è ancora di più riuscire a trasformarla in risposte».

Un ruolo importante nel favorire l’incontro e il raccordo istituzionale è stato svolto dal consigliere regionale Carlo Ceparano, che ha contribuito a mettere in relazione l’Ordine dei Medici e la Regione Campania, favorendo l’avvio di un percorso di collaborazione istituzionale: «Un’iniziativa che dimostra ancora una volta come la cura della persona e l’attenzione verso il prossimo siano valori profondamente radicati nella professione medica.

Con questo gesto, l’Ordine dei Medici per il tramite del Presidente Zuccarelli, ancora una volta ha confermato che essere al servizio delle persone significa esserci non soltanto attraverso la propria professionalità, ma anche con solidarietà, sensibilità e impegno concreto nei momenti di difficoltà. Adesso lavoriamo perché queste risorse possano lasciare un segno tangibile sul territorio».

«Abbiamo raccolto oltre 12mila euro grazie alla straordinaria partecipazione dei giovani colleghi e alla generosità di quanti hanno continuato a donare anche dopo l’evento. È un gesto di vicinanza a una comunità che sta affrontando un periodo particolarmente difficile. Napoli, ancora una volta, ha dimostrato di avere un grande cuore», ha dichiarato Bruno Zuccarelli, presidente dell’Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Napoli e provincia.

Nel corso dell’incontro è stata condivisa la volontà di individuare una progettualità specifica alla quale destinare le risorse raccolte, affinché il contributo possa diventare un intervento tangibile a beneficio della popolazione dei Campi Flegrei. La Regione Campania si è resa disponibile ad approfondire la proposta e a individuare, insieme ai promotori, le modalità più efficaci per dare seguito all’iniziativa.