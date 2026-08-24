CAMPIONATI ITALIANI GIOVANILI INDIVIDUALI UNDER 13 MASCHILI AL TENNIS NAPOLI

Tornano i Tricolori giovanili a Napoli dopo anni di assenza. Da lunedì 31 agosto a sabato 5 settembre si disputerà il tabellone principale con l’assegnazione degli scudetti nazionali di singolare e di doppio. Dal 28 al 30 agosto si giocheranno invece le qualificazioni. La conferenza stampa di presentazione dei Campionati italiani Under 13 maschili by Italgas è in programma giovedì 27 agosto alle ore 11.30 nella sede sociale del Tennis Club Napoli in viale Dohrn (Villa comunale). Interverranno i rappresentanti delle istituzioni napoletane e campane, i dirigenti FITP e i rappresentanti del Comitato organizzatore.

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