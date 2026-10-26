CANTINE FEDERICIANE, L’ECCELLENZA DEI CAMPI FLEGREI ARRIVA ALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Dai vigneti dei Campi Flegrei alla Camera dei Deputati. Cantine Federiciane ha ricevuto il Premio Eccellenze 2026 nel corso della cerimonia svoltasi giovedì 22 ottobre nell’Aula dei Gruppi Parlamentari di Montecitorio, nell’ambito del convegno promosso dall’Intergruppo Parlamentare “Sviluppo Sud, Aree Fragili e Isole Minori”.

A rappresentare l’azienda a Montecitorio sono stati Paolo Palumbo e il figlio Antonio Palumbo, per un riconoscimento che celebra un percorso imprenditoriale profondamente legato alla viticoltura campana e alla valorizzazione dei vitigni vulcanici come Falanghina e Piedirosso.

IL PREMIO ECCELLENZE 2026 E LA MOTIVAZIONE

La cerimonia di Montecitorio ha riunito personalità del mondo istituzionale, culturale e imprenditoriale, tra cui Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle.

Il Premio Eccellenze 2026 è stato assegnato a Cantine Federiciane – Fratelli Palumbo con la seguente motivazione ufficiale:

“Per quattro generazioni dedicate alla terra dei Campi Flegrei, custodendo vigneti, tradizioni e identità e portando nel futuro una storia autenticamente italiana.”

Un riconoscimento importante che porta il nome dei Campi Flegrei in un contesto istituzionale di rilievo nazionale. Alla cerimonia era presente anche Nicola Scamardella, patron del White Chill Out Lungomare “Da Nicola” di Pozzuoli, anch’egli insignito del Premio Eccellenze 2026: due realtà differenti, tra vino e ristorazione, accomunate dalla scelta di investire e fare rete nei Campi Flegrei.

ANTONIO PALUMBO: «PORTARE I CAMPI FLEGREI NEL CALICE»

«Ricevere questo premio alla Camera dei Deputati è una grande emozione e una responsabilità», ha dichiarato Antonio Palumbo. «Quello che ci guida è sempre lo stesso legame con la terra da cui tutto è partito. I Campi Flegrei sono un territorio unico e raccontarlo attraverso il vino significa far conoscere la nostra identità. Questo riconoscimento lo condivido con la mia famiglia, con i miei fratelli Luca e Marco e con tutto il team. Fare rete tra le imprese del territorio è fondamentale per dare ai Campi Flegrei la visibilità che meritano».

Antonio Palumbo ha infine rivolto un ringraziamento speciale all’ufficio stampa: «Un ringraziamento particolare va a Maria Carla Palermo e Veronica Caprio per il costante lavoro di comunicazione, fondamentale per far conoscere la nostra realtà e creare nuove connessioni».

Un nuovo ed emozionante tassello per Cantine Federiciane: un premio che guarda al futuro mantenendo le radici ben salde nei Campi Flegrei.

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