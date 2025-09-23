Capability Festival _IV edizione
Conferenza Stampa: mercoledì 24 settembre, presso la Sala Giunta – Palazzo San Giacomo
La forza di essere fragili
15 – 19 ottobre 2025
Napoli / Maschio Angioino e altri luoghi della città
Mostre, performance, proiezioni, spettacoli teatrali, incontri nelle scuole, visite guidate, aperitivi, dibattiti sulla disabilità
Mercoledì 24 settembre, alle ore 11.00, nella Sala della Giunta di Palazzo San Giacomo, L’Assessore alle Politiche Sociali Luca Fella Trapanese presentera’ alla stampa il programma del Capability Festival_IV edizione che si terrà a Napoli dal 15 al 19 ottobre.
Al Tavolo con l’Assessore:
Massimo Cilenti – Presidente Commissione Politiche Sociali
Giuseppe Gaeta – Direttore Accademia Belle Arti, Alessandra Thomas – Open House Napoli, Antonio Iavarone – Other Dances Company, Vittorio Palma – Rotaract Club Napoli Nord Est, Maurizio Marino – Presidente della Neapolis Marathon,, Roberto D’Avascio – Presidente arci Movie, Davide Iodice – Regista teatrale
Saranno presenti inoltre:
dott.ssa Roberta Tagliafierro, Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Statale “Renato Caccioppoli”; e rappresentanti degli Istituti Superiori “Antonio Serra” e“Alfonso Casanova”
Rosetta Cappelluccio, presidente Fondazione Figli degli Altri
Luciana Cappabianca, presidente Telefono Amico Napoli
Alessandra Bocchino, referente Progetto Itaca
e le associazioni che hanno collaborato alla realizzazione del festival
