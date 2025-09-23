Capability Festival _IV edizione

di ·

Conferenza Stampa: mercoledì 24 settembre, presso la Sala Giunta – Palazzo San Giacomo

La forza di essere fragili

15 – 19 ottobre 2025

Napoli / Maschio Angioino e altri luoghi della città

 Mostre, performance, proiezioni, spettacoli teatrali, incontri nelle scuole, visite guidate, aperitivi, dibattiti sulla disabilità

 

Mercoledì 24 settembre, alle ore 11.00, nella Sala della Giunta di Palazzo San Giacomo, L’Assessore alle Politiche Sociali Luca Fella Trapanese presentera’ alla stampa il programma del Capability Festival_IV edizione che si terrà a Napoli dal 15 al 19 ottobre.

Al Tavolo con l’Assessore:

Massimo Cilenti – Presidente Commissione Politiche Sociali

Giuseppe Gaeta – Direttore Accademia Belle Arti, Alessandra Thomas – Open House Napoli, Antonio Iavarone – Other Dances Company, Vittorio Palma – Rotaract Club Napoli Nord Est, Maurizio Marino – Presidente della Neapolis Marathon,, Roberto D’Avascio – Presidente arci Movie, Davide Iodice – Regista teatrale

 

Saranno presenti inoltre:

dott.ssa Roberta Tagliafierro, Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Statale “Renato Caccioppoli”; e rappresentanti degli Istituti Superiori “Antonio Serra” e“Alfonso Casanova”

Rosetta Cappelluccio, presidente Fondazione Figli degli Altri

Luciana Cappabianca, presidente Telefono Amico Napoli

Alessandra Bocchino, referente Progetto Itaca

e le associazioni che hanno collaborato alla realizzazione del festival

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Unisciti a noi, segui il nostro canale Telegram
Pubblicità

Scopri di più da

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

Potrebbero interessarti anche...

Scopri di più da

Abbonati ora per continuare a leggere e avere accesso all'archivio completo.

Continua a leggere

Verificato da MonsterInsights