Capitale dell’arte contemporanea 2028, Bolsena batte Pozzuoli

+Europa: «Tra i consiglieri della città vincitrice un consulente del Ministro Giuli. Si faccia chiarezza sulla selezione»

Più Europa: «Pozzuoli era tra le città candidate. Bisogna chiarire se tutti abbiano gareggiato ad armi pari».

La designazione di Bolsena come Capitale italiana dell’arte contemporanea 2028 solleva interrogativi che meritano risposte immediate.

A denunciare la vicenda è Matteo Hallissey, presidente nazionale di +Europa, che ha evidenziato come tra i consiglieri comunali della città vincitrice figuri Francesco Cozza Caposavi Vesmile, indicato anche come consigliere del ministro della Cultura Alessandro Giuli e proprietario di un albergo di lusso nella stessa cittadina.

Bolsena ha prevalso su altre città candidate, tra cui Pozzuoli, Capri e Padova, attraverso la valutazione di una commissione nominata dal Ministero.

«Non mettiamo in discussione le bellezze artistiche di Bolsena, ma una coincidenza di ruoli che merita chiarimenti. È legittimo domandarsi se tutte le città abbiano gareggiato ad armi pari e se siano state garantite le necessarie condizioni di imparzialità», dichiara Riccardo Volpe, consigliere comunale di Pozzuoli e membro della Segreteria Nazionale di Più Europa.

In una nota stampa, Più Europa Pozzuoli chiede al ministro Giuli di chiarire il ruolo ricoperto da Cozza Caposavi Vesmile all’interno del Ministero e di rendere pubblici i verbali della commissione, i punteggi assegnati alle città candidate e le eventuali verifiche sui conflitti di interessi.

«La cultura non può diventare terreno di sospetti e opacità istituzionali. Non accusiamo nessuno di aver commesso irregolarità, ma riteniamo indispensabile verificare che non vi siano state interferenze, dirette o indirette, nella procedura di selezione», si legge nella nota di Più Europa Pozzuoli.

«Pozzuoli ha partecipato a questa competizione con il proprio patrimonio culturale e le proprie ambizioni. Non chiediamo favoritismi, ma trasparenza e rispetto per tutte le città candidate. Se la selezione è avvenuta esclusivamente sulla base del merito, il Ministero non avrà alcuna difficoltà a dimostrarlo attraverso gli atti. La credibilità delle istituzioni passa anche da questo», conclude Volpe.

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