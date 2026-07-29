Capodrise, approvato l’emendamento di Giovanni Iovino:15 mila euro per il progetto “Natale a Capodrise”

NAPOLI, 29 luglio – Il Consiglio regionale della Campania ha approvato, nell’ambito della seduta dedicata all’assestamento di bilancio, l’emendamento presentato dal consigliere regionale Giovanni Iovino (Avanti-PSI), che destina 15 mila euro al finanziamento del progetto “Natale a Capodrise”. Al termine dell’approvazione definitiva in Aula, il consigliere Iovino ha incontrato il sindaco di Capodrise, Vincenzo Negro, e il consigliere comunale Danilo Russo, per fare il punto sulle prospettive dell’intervento e sulle future iniziative a favore del territorio.

L’emendamento rientra nell’iter previsto per i provvedimenti di bilancio della Regione Campania: le proposte vengono presentate dai consiglieri regionali nell’ambito dei lavori della Commissione Bilancio e acquisiscono efficacia con l’approvazione definitiva dell’Aula nel corso della seduta dedicata all’assestamento di bilancio.

Le risorse stanziate consentiranno al Comune di Capodrise di sostenere il progetto “Natale a Capodrise”, iniziativa finalizzata alla promozione delle attività culturali, sociali e commerciali del territorio durante il periodo natalizio, favorendo occasioni di aggregazione e valorizzazione della comunità locale.

L’incontro istituzionale successivo all’approvazione dell’emendamento ha rappresentato anche un momento di confronto sulle priorità del territorio e sulla necessità di rafforzare la collaborazione tra Regione Campania e amministrazione comunale per intercettare nuove opportunità di finanziamento e sviluppo.

«Con questo emendamento abbiamo voluto dare un segnale concreto di attenzione alla comunità di Capodrise. Le risorse pubbliche devono tradursi in interventi utili ai territori e capaci di sostenere la crescita delle comunità locali. Questo finanziamento rappresenta l’inizio di un percorso di collaborazione istituzionale che auspico possa proseguire con ulteriori iniziative nell’interesse dei cittadini», ha dichiarato il consigliere regionale Giovanni Iovino.

L’approvazione dell’emendamento conferma l’impegno del consigliere Iovino nel sostenere le amministrazioni locali attraverso strumenti concreti di programmazione e finanziamento, promuovendo una collaborazione istituzionale orientata allo sviluppo dei territori e alla valorizzazione delle realtà locali.

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