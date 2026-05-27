L’evento 361onDemand più ambito dell’estate torna sull’isola azzurra

29-31 Maggio 2026 | Grand Hotel Quisisana, Capri

Capri, maggio 2026 – Torna l’appuntamento che ogni estate accende i riflettori sull’isola azzurra: Capri VIP Champion 2026, evento firmato 361onDemand, giunto alla XVI edizione. Nato da un’idea di Giuliano Annigliato, il format si conferma l’esperienza mondana più esclusiva della stagione, dove jet set internazionale, volti dello showbiz, campioni dello sport e protagonisti dell’imprenditoria si incontrano per tre giorni di networking, performance e divertimento.

Tanti gli ospiti attesi dell’edizione: Samira Lui, Helena Prestes e Javier, Valeria Marini, Stefania Orlando, Amanda Lecciso, Cecilia Capriotti, Matilde Brandi, Laura Barth, Manila Nazzaro, Stefano Oradei, Anna Pettinelli, Anastasia Kuzmina, Marina Presello e molti altri volti noti del mondo dello spettacolo, dello sport e dell’impresa.

Main Sponsor: Jadea, Mark up, Icon, Kejo, Queen Cheeps, Carpisa, Dr Kleen, Crispo Confetti.

La Location: il salotto dell’estate

Cuore dell’evento sarà il leggendario Grand Hotel Quisisana, icona di stile e ospitalità caprese. Tra suite vista mare, party esclusivi e la magia della Piazzetta di Capri come cornice naturale, Capri VIP Champion trasforma l’isola in un hub relazionale ad alto tasso di glamour. Qui VIP e imprenditori creano connessioni one-to-one, dando vita a sinergie e “performance esplosive” che raggiungono il pubblico senza filtri.

Attività: tra sfide, musica e sapori

Gli ospiti vivranno giornate di relax e adrenalina. Le serate si accendono con musica dal vivo e dj set che trasformano le notti capresi in un rito collettivo di balli e canti sotto le stelle.

Sfida tra talent: ai fornelli per il titolo di “Miglior Gnocco/a”

Momento cult dell’edizione 2026: la Sfida ai Fornelli. I VIP si metteranno alla prova nella preparazione degli gnocchi. Impasto, forma, cottura e condimento saranno valutati da una giuria. Solo una ricetta conquisterà il titolo di “Miglior Gnocco/a”.

Capri VIP Champion 2026 sarà amplificato da una strategia crossmediale. Dirette social, post, stories e contenuti esclusivi su tutti i canali 361onDemand, compresi video e interviste live sulla WebTv 361tv.it spalancheranno lo sguardo sui momenti salienti dell’appuntamento.

L’edizione 2026 scalda i motori per la tre giorni in cui il business incontra lo spettacolo e il divertimento, con Capri che torna adessere il palcoscenico più desiderato dell’estate.