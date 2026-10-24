Capua, il pianista Bruno Canino festeggia novant’anni e una carriera costellata di successi

La rassegna concertistica Autunno Musicale regala al suo pubblico uno degli appuntamenti più prestigiosi e attesi dell’intera stagione. Per il ciclo Pianofestival, le sale del Museo Campano di Capua si preparano ad accogliere un vero e proprio gigante della tastiera: il maestro Bruno Canino. L’evento rappresenta un ideale e raffinato omaggio a una carriera lunghissima, costellata di trionfi nei teatri di tutto il mondo, proprio nell’anno in cui il celebre interprete festeggia novant’anni.

L’appuntamento è fissato per sabato 24 ottobre 2026, alle ore 19:30, quando il maestro salirà sul palcoscenico capuano per un attesissimo recital pianistico. Per l’occasione, Canino proporrà un programma di straordinario fascino ed equilibrio stilistico, tracciando un ponte ideale tra la tradizione italiana e l’impressionismo francese.

La prima parte del concerto vedrà l’esecuzione di quattro celebri Sonate di Domenico Scarlatti – la Sonata in do maggiore K 420, la Sonata in do minore K 11, la Sonata in fa minore K 387 e la Sonata in fa diesis minore K 25 – seguite dalla Sonata in do maggiore op. 34 n. 1 di Muzio Clementi, articolata nei tre tempi Allegro con spirito, Un poco andante quasi allegretto e Finale Allegro.

Nella seconda parte della serata, il pianista affronterà l’integrale del II Libro dei Preludi di Claude Debussy, un ciclo monumentale che comprende capolavori come Brouillards, Feuilles mortes, La Puerta del Vino, Les fées sont d’exquises danseuses, Bruyères, Général Lavine eccentric, La terrasse des audiences du clair de lune, Ondine, Hommage à Samuel Pickwick Esq. PPMPC, Canope, Les tierces alternées e Feux d’artifice.

Nato a Napoli nel 1936, Bruno Canino è considerato a tutti gli effetti un’icona del pianismo italiano e internazionale, nonché l’interprete italiano più conosciuto e apprezzato all’estero, virtù legata anche alla sua straordinaria e versatile attività in ambito cameristico. Con il territorio casertano il maestro vanta un antico e solido legame affettivo e professionale, testimoniato da frequenti apparizioni sia in recital solistici sia, soprattutto, come partner dell’Orchestra da Camera di Caserta diretta da Antonino Cascio. Un sodalizio artistico nato con la memorabile esecuzione del Secondo Concerto di Beethoven nel 1995 e proseguito negli anni attraverso numerosissime produzioni, che lo hanno consacrato come uno dei solisti con maggiore affinità e intesa con la compagine casertana.

Formatosi al Conservatorio di Milano, dove ha studiato pianoforte e composizione prima di insegnarvi per 24 anni, Canino ha formato generazioni di musicisti anche attraverso i dieci anni di docenza presso il Conservatorio di Berna. La sua carriera lo ha visto calcare i palcoscenici delle più importanti sale da concerto e dei festival più rinomati in Europa, America, Australia, Russia, Giappone e Cina.

Storica la sua collaborazione nel duo pianistico con Antonio Ballista, così come i suoi sodalizi con violinisti e concertisti del calibro di Salvatore Accardo, Uto Ughi, Pierre Amoyal, Itzhak Perlman e Kolja Blacher. Dal 1999 al 2002 ha ricoperto il prestigioso incarico di direttore della Sezione Musica della Biennale di Venezia, distinguendosi da sempre per un impegno incisivo verso la musica contemporanea.

Ha lavorato a stretto contatto con compositori del calibro di Pierre Boulez, Luciano Berio, Karlheinz Stockhausen, György Ligeti, Bruno Maderna, Luigi Nono e Sylvano Bussotti, eseguendo spesso le loro opere in prima assoluta. Sul podio delle orchestre che lo hanno accompagnato si sono alternati direttori leggendari come Claudio Abbado, Riccardo Muti, Riccardo Chailly, Wolfgang Sawallisch, oltre agli stessi Berio e Boulez, al fianco di complessi di fama mondiale tra cui la Filarmonica della Scala, l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, i Berliner Philharmoniker, la New York Philharmonic, la Philadelphia Orchestra e l’Orchestre National de France.

Tuttora attivo nell’alta formazione, tiene regolarmente masterclass in Italia, Germania, Giappone e Spagna, partecipa al prestigioso Marlboro Festival negli Stati Uniti ed è membro di giuria nei concorsi pianistici internazionali più severi. Autore del celebre volume “Vademecum del pianista da camera” edito da Passigli, tra le sue registrazioni discografiche più recenti spicca l’incisione dell’integrale pianistica di Emmanuel Chabrier.

Il concerto di Bruno Canino s’inserisce nel ricco programma dell’Autunno Musicale, la rassegna promossa dall’Associazione Anna Jervolino. Partito sabato 17 ottobre, il cartellone prosegue fino al 6 dicembre 2026 offrendo al pubblico 13 appuntamenti ad alto valore artistico che spaziano dai recital solistici alle formazioni da camera.

La programmazione di quest’anno si snoda attraverso tre percorsi tematici ben definiti: la sezione Pianofestival, che affianca a interpreti di fama globale i giovani talenti premiati al concorso Busoni; il ciclo Beethoven Project, interamente dedicato all’esplorazione del corpus delle sonate del compositore di Bonn; e la sezione Cameristica, pensata per valorizzare il grande repertorio per quartetto d’archi e ensemble da camera.

La rassegna Autunno Musicale prosegue domani con un nuovo appuntamento della sezione Pianofestival, in programma domenica 25 ottobre alle ore 18:30. Protagonista della serata sarà il pianista Francesco Libetta, che proporrà un intenso percorso interpretativo incentrato su pagine di Fryderyk Chopin e Ludwig van Beethoven.

La prima parte del concerto vedrà l’esecuzione del Valzer in la bemolle maggiore op. 42, di Cinque Studi dall’op. 10, della Berceuse in re bemolle maggiore op. 57 e della Ballata n. 1 in sol minore op. 23 di Chopin, mentre la seconda parte sarà interamente dedicata al genio di Bonn con l’interpretazione della Sonata in do minore op. 13 Patetica e della Sonata in sol maggiore op. 14 n. 2.

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CALENDARIO E INFO

Autunno Musicale 2026 – Concerti al Museo

Capua Museo Campano

17 ottobre > 06 dicembre 2026

Sabato 24 Ottobre 19.30

Pianofestival

Bruno Canino pianoforte

Domenico Scarlatti

Sonata in do maggiore K 420

Sonata in do minore K 11

Sonata in fa minore K 387

Sonata in fa diesis minore K 25

Muzio Clementi

Sonata in do maggiore op.34 n.1

Claude Debussy

Preludi (II libro)

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Domenica 25 Ottobre 18.30

Pianofestival

Francesco Libetta pianoforte

Fryderick Chopin

Valzer in la bemolle maggiore op.42

Cinque Studi dall’op.10

Berceuse in re bemolle maggiore op.57

Ballata n.1 in sol minore op.23

Ludwig van Beethoven

Sonata in do minore op.13 / Patetica

Sonata in sol maggiore op.14 n.2

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Sabato 07 Novembre 19.30

Cameristica

Aron Quartet

Franz Joseph Haydn

Quartetto in fa maggiore op.77 n.2

György Kurtág

Six Moments Musicaux op.44

Franz Schubert

Quartetto n.13 in la minore op.29 D 804 / Rosamunda

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Domenica 08 Novembre 18.30

Capua Museo Campano

Cameristica

Aron Quartet

Wolfgang Amadeus Mozart

Quartetto n.14 in sol maggiore KV 387

Egon Wellesz

Quartetto n.4 op.28

Antonín Dvořák

Quartetto in fa maggiore n.12 op. 96 / Americano

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Sabato 14 Novembre 19.30

Emanuil Ivanov

I Premio Busoni 2019

Johann Sebastian Bach

Variazioni Goldberg BWV 988

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Domenica 15 Novembre 18.30

Pianofestival / Beethoven Project

Olaf John Laneri pianoforte

Ludwig van Beethoven

Sonata in mi maggiore op.14 n.1

Sonata in mi bemolle maggiore op.27 n.1 / Sonata quasi una Fantasia

Sonata in si bemolle maggiore op.106 / Hammerklavier

Integrale delle Sonate per pianoforte

Progetto triennale anno II – V concerto

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Sabato 21 Novembre 19.30

Cameristica / Beethoven Project

Quartetto Goldberg

Ludwig van Beethoven

Quartetto per archi op.18 n.2

Quartetto per archi n.15 op.132

Integrale dei Quartetti per archi

Progetto triennale anno II – III concerto

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Domenica 22 Novembre 18.30

Cameristica / Beethoven Project

Quartetto Goldberg

Ludwig van Beethoven

Quartetto per archi op.18 n.1

Quartetto per archi n.10 op. 74 / Le arpe

Integrale dei Quartetti per archi

Progetto triennale anno II – IV concerto

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Domenica 29 Novembre 18.30

Pianofestival / Beethoven Project

Olaf John Laneri

Ludwig van Beethoven

Sonata in sol maggiore op.14 n.2

Sonata in re maggiore op.10 n.3

Sonata in sol maggiore op.79

Sonata in fa min. op.57 / Appassionata

Integrale delle Sonate per pianoforte

Progetto triennale anno II – VI concerto

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Sabato 05 Dicembre 19.30

Cameristica / Beethoven Project

Linos Piano Trio

Ludwig van Beethoven

Trio in mi bemolle maggiore op.1 n.1

Trio in re maggiore op.70 n.1 / Gli Spettri

Trio in mi bemolle maggiore op.70 n.2

Integrale dei Trii con pianoforte – I concerto

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Domenica 06 Dicembre 18.30

Cameristica / Beethoven Project

Linos Piano Trio

Ludwig van Beethoven

Trio in do minore op.1 n.3

Trio in sol maggiore op.1 n.2

Trio in si bemolle maggiore op.97 / Arciduca

Integrale dei Trii con pianoforte – II concerto

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Biglietto Intero

10,00 euro per singolo concerto

Abbonamenti Interi

65,00 euro per 13 concerti

16.00 euro per una coppia di concerti scelta fra le seguenti:

(07, 08 – 21, 22 novembre – 05, 06 dicembre)

18.00 euro per tre concerti

(18 ottobre – 15, 29 novembre)

Biglietto Ridotto (giovani entro i 25 anni)

6,00 euro per singolo concerto

Abbonamenti Ridotti (giovani entro i 25 anni)

39,00 euro per 13 concerti

10,00 euro per una coppia di concerti scelta fra le seguenti:

(07, 08 – 21, 22 novembre – 05, 06 dicembre)

12,00 euro per tre concerti

(18 ottobre – 15,29 Novembre)

BIGLIETTERIA

Museo Campano

La biglietteria apre un’ora prima dell’inizio del concerto.

PREVENDITA

Disponibile a partire dal 15 ottobre su www.etes.it o presso i punti vendita autorizzati.

NB – in caso di acquisto su www.etes.it o presso i punti vendita autorizzati gli importi dei biglietti e degli abbonamenti saranno maggiorati delle commissioni.

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PRENOTAZIONE

Scrivendo all’indirizzo e-mail info@autunnomusicale.com o al numero WhatsApp 3501038355

si potranno prenotare biglietti e abbonamenti e ritirarli presso il Museo Campano di Capua

da un’ora prima dell’inizio del concerto.

CONTACT

Segreteria organizzativa

www.autunnomusicale.com

info@autunnomusicale.com

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Museo Campano

08231497100www.museocampanocapua.it

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